عاصفة رعدية متجهة للكويت
عاصفة رعدية متجهة للكويت
الهدهد

فيديو مرعب.. عاصفة رعدية سوداء تتجه نحو الكويت وتحذير من هذا الأمر

كتب وطن
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وثقت مقاطع فيديو وصور نشرتها صفحات ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سوداء تصطحب الغبار والأتربة في منطقة في السعودية، وتتجه نحو دولة .

الإعلامي ياسر أبوهلالة مدير شبكة الجزيرة السابق، نشر هذا المقطع هو الآخر وعلق بقوله: “عاصفة سوداء رعدية مع غبار شديد فوق حفر الباطن متجهة إلى الكويت ربنا يلطف بعباده”.

هذا وضربت عاصفة رعدية قوية منطقة حفر الباطن مع مغيب شمس اليوم الخميس، ترافقت بالرياح الهابطة القوية، وموجة من الغبار الكثيف، تبعها تساقط غزير للأمطار التي ترافقت بزخات من البرد. 

ولقيت مقاطع الفيديو الخاصة بالعاصفة تفاعل عديد من النشطاء الذين توجّهوا بالدعاء بأن تزول الغمة، وأن يلطف الله بعباده، متمنين أن تمر العاصفة دون أن تتسبب بأي أضرار بالبلاد.

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وحذر خبراء الطقس المواطنين بأن يلزموا منازلهم بسبب حالة الرعب التي ستتسبب بها العاصفة، واحترازا من البرق المدمر والغبار الشديد المصاحب للعاصفة.

يُشار إلى أن هبوب العاصفة هذا يأتي بالتزامن مع حالة من الحرب التي تعيشها كل من دولة الكويت والمملكة السعودية لمواجهة خطر انتشار المستجد “″، حيث أعلن البلدان والتزام ، كما عطلتا كافة مناحي الحياة الرسمية والعامة، وأوقفوا حركة السفر بشكل شبه شامل مع البلدان المصابة وغير المصابة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في دولة الكويت وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة هناك 910 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات حالة واحدة فقط.

أما في السعودية فبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 3287 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات حتى اللحظة 44 حالة وفاة بسبب الفيروس، بحسب آخر إحصائية رسمية صادرة هناك.

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