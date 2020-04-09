فيديو مرعب.. عاصفة رعدية سوداء تتجه نحو الكويت وتحذير من هذا الأمر

وثقت مقاطع فيديو وصور نشرتها صفحات ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عاصفة رعدية سوداء تصطحب الغبار والأتربة في منطقة حفر الباطن في السعودية، وتتجه نحو دولة الكويت.

الإعلامي ياسر أبوهلالة مدير شبكة الجزيرة السابق، نشر هذا المقطع هو الآخر وعلق بقوله: “عاصفة سوداء رعدية مع غبار شديد فوق حفر الباطن متجهة إلى الكويت ربنا يلطف بعباده”.

#السعودية/عاصفة سوداء رعدية مع غبار شديد فوق حفر الباطن متجهة الى #الكويت ربنا يلطف بعباده pic.twitter.com/UymLYiCAK1 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) April 9, 2020

هذا وضربت عاصفة رعدية قوية منطقة حفر الباطن مع مغيب شمس اليوم الخميس، ترافقت بالرياح الهابطة القوية، وموجة من الغبار الكثيف، تبعها تساقط غزير للأمطار التي ترافقت بزخات من البرد.

يارب رحمتك ⚡️😷

اجتمع البرق والغبار في سماء #حفر_الباطن

عجيبة هالسحابة سبحان الله العظيم pic.twitter.com/kwdkpab332 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) April 9, 2020

ولقيت مقاطع الفيديو الخاصة بالعاصفة تفاعل عديد من النشطاء الذين توجّهوا بالدعاء بأن تزول الغمة، وأن يلطف الله بعباده، متمنين أن تمر العاصفة دون أن تتسبب بأي أضرار بالبلاد.

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اللهم سلم العباد والبلاد يا رب — محمد (@azizizaz1) April 9, 2020

اللهم رحمتك ولطفك بعبادك — رجب نورالدين (@c9X2OoAxknFGXbv) April 9, 2020

وحذر خبراء الطقس المواطنين بأن يلزموا منازلهم بسبب حالة الرعب التي ستتسبب بها العاصفة، واحترازا من البرق المدمر والغبار الشديد المصاحب للعاصفة.

يُشار إلى أن هبوب العاصفة هذا يأتي بالتزامن مع حالة من الحرب التي تعيشها كل من دولة الكويت والمملكة السعودية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث أعلن البلدان حظر التجول والتزام الحجر المنزلي، كما عطلتا كافة مناحي الحياة الرسمية والعامة، وأوقفوا حركة السفر بشكل شبه شامل مع البلدان المصابة وغير المصابة.

من زاوية أخرى

سحابة #حفر_الباطن كما رصدها مندوب طقس العرب ثامر الشريفي @thamershamary#ممكن_بدايه_الحر_ينتهي_كورونا pic.twitter.com/S7HUslGJba — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) April 9, 2020

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في دولة الكويت وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة هناك 910 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات حالة واحدة فقط.

أما في السعودية فبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 3287 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات حتى اللحظة 44 حالة وفاة بسبب الفيروس، بحسب آخر إحصائية رسمية صادرة هناك.

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