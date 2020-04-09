ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
الهدهد

ضاحي خلفان يثير سخرية متابعيه: أنا لا “أطبل” فقد بلغت الـ70 من عمري

كتب وطن
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أثار الفريق نائب رئيس شرطة ، موجة سخرية واسعة بين متابعيه بعد نشر تغريدة له نفى فيها “تطبيله” لحكام وحاكم بشكل خاص.

وكتب “خلفان” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”واحد يقول ما تمل من التطبيل..شوف الغبي..انا في السبعين من عمري لا ابحث عن منصب او وظيفة..ابحث عن جلسة على ضفاف البحر خفيفة.”

وتابع وقد خص حاكم دبي بالذكر نافيا التطبيل له وأن مدحه إياه في محله:”والحمد لله محمد بن راشد مغدق عليه بخيره…بس المدح في بوخالد مدح في مكانه في ذمتي ذمه”

تغريدة ضاحي خلفان أثارت سخرية واسعة بين متابعيه، خاصة وأنه معروف بالنفاق الصريح والتطبيل لحكام الإمارات حيث تقلد بأمرهم عدة مناصب في الدولة وكان يشرف على إدارة عمل البارات والدعارة في دبي والتي تدر دخلا كبيرا للإمارة تحت مسمى السياحة.

وأحرجه أحد النشطاء بقوله:”يشيب المرء وتشيب معه خصلتان، حب الدنيا وحب المال”

وكتب آخر:”مايمدح السوق الا من ربح فيه ، وانت شكلك ماكل من هنا ومن هنا”

وغرد ثالث:”طيب مادمت بلغت السبعين ماينبغي تبدأ يومك تسبح بحمد بشر مثلك”

يشار إلى أن تغريدات الرجل الأمني الإماراتي المقرب من ولي عهد ابوظبي دائما ما تقابل باستنكار وسخرية واسعة من قبل النشطاء، حيث أن دبي هي مركز الدعارة والخمور وخلفان نفسه هو من يأمن فنادق الدعارة والملاهي الليلية بدبي، حسب وصفهم.

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