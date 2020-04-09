ضاحي خلفان يثير سخرية متابعيه: أنا لا “أطبل” فقد بلغت الـ70 من عمري

أثار الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، موجة سخرية واسعة بين متابعيه بعد نشر تغريدة له نفى فيها “تطبيله” لحكام الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد بشكل خاص.

وكتب “خلفان” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”واحد يقول ما تمل من التطبيل..شوف الغبي..انا في السبعين من عمري لا ابحث عن منصب او وظيفة..ابحث عن جلسة على ضفاف البحر خفيفة.”

واحد يقول ما تمل من التطبيل..شوف الغبي..انا في السبعين من عمري لا ابحث عن منصب او وظيفة..ابحث عن جلسة على ضفاف البحر خفيفة.

والحمد لله محمد بن راشد مغدق عليه بخيره…بس المدح في بوخالد مدح في مكانه في ذمتي ذمه — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 9, 2020

وتابع وقد خص حاكم دبي بالذكر نافيا التطبيل له وأن مدحه إياه في محله:”والحمد لله محمد بن راشد مغدق عليه بخيره…بس المدح في بوخالد مدح في مكانه في ذمتي ذمه”

تغريدة ضاحي خلفان أثارت سخرية واسعة بين متابعيه، خاصة وأنه معروف بالنفاق الصريح والتطبيل لحكام الإمارات حيث تقلد بأمرهم عدة مناصب في الدولة وكان يشرف على إدارة عمل البارات والدعارة في دبي والتي تدر دخلا كبيرا للإمارة تحت مسمى السياحة.

وأحرجه أحد النشطاء بقوله:”يشيب المرء وتشيب معه خصلتان، حب الدنيا وحب المال”

يشيب المرء وتشيب معه خصلتان، حب الدنيا وحب المال 😎 — مُقَاوِمْ (@Childre27120891) April 9, 2020

وكتب آخر:”مايمدح السوق الا من ربح فيه ، وانت شكلك ماكل من هنا ومن هنا”

مايمدح السوق الا من ربح فيه ، وانت شكلك ماكل من هنا ومن هنا — ABO-Mohammed (@VIpQat2022) April 9, 2020

وغرد ثالث:”طيب مادمت بلغت السبعين ماينبغي تبدأ يومك تسبح بحمد بشر مثلك”

طيب مادمت بلغت السبعين ماينبغي تبدأ يومك تسبح بحمد بشر مثلك.. — شهاب المقرمي (@shihabart) April 9, 2020

يشار إلى أن تغريدات الرجل الأمني الإماراتي المقرب من ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد دائما ما تقابل باستنكار وسخرية واسعة من قبل النشطاء، حيث أن دبي هي مركز الدعارة والخمور وخلفان نفسه هو من يأمن فنادق الدعارة والملاهي الليلية بدبي، حسب وصفهم.