الإمارات جاءها الدور بعدما أذاقت شعوب المنطقة الجوع والخوف.. فيديو صادم من دبي لم يكن ليخطر ببال أحد
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته دقيقتان، يوثّق حالة من “الخواء” التام، تعيشها مدينة دبي في ظل حالة حظر التجول للوقاية من خطر انتشر فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
ويوثق مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع خلوّ المدينة بشكل كامل من المارة والسيارات أو المحال التجارية، في مشهد بدا و كأن الحياة انتهت بشكل كامل داخل المدينة التي تعتبر العاصمة الاقتصادية والسياحية لدولة الإمارات.
وأثار مقطع الفيديو عديد من التعليقات، التي اعتبرت أن في مقطع الفيديو عبرة كبيرة لكل إنسان أو جماعة تغرّها الحياة والقوة والمال.
فيما علّق آخرون بالدعاء وتمني زوال الأزمة التي باتت ثقيلة على كاهل كل سكان العالم وليس سكان الإمارات ودبي فقط.
ويوضح هذا المقطع حجم الكارثة التي الاقتصادية التي تواجهها الإمارات والغير مسبوقة بتاريخها، حيث نشرت وكالة “رويترز” للأنباء، وثيقة رسمية، أظهرت أن دائرة المالية بدبي أبلغت جميع الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وتقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20 بالمئة ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، استجابة لتفشي فيروس كورونا.
وأبلغت الدائرة جميع الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ حتى إشعار آخر وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.
يُشار إلى أن الإمارات كغيرها من دول المنطقة والعالم تتخذ جملة إجراءات وقائية من خطر انتشار الفيروس أكثر في البلاد التي سجّلت حتى اللحظة وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الإماراتية 2659 حالة إصابة مؤكدة مثبتة مخبرياً بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس، 12 حالة وفاة.
وتم تسجيل 239 حالة شفاء من الفيروس من ضمن الحالات المصابة، كما وعطّلت السلطات الإماراتية حركة الطيران، وأوقفت الدوام المدرسي والرسمي في كافة المحافظات في كافة أرجاء الإمارات، كما تُهيب السلطات الإماراتية بشكل مستمر من المواطنين بعدم الخروج من المنازل بشكل كامل حتى يتم إيجاد حل للمشكلة.