الإمارات جاءها الدور بعدما أذاقت شعوب المنطقة الجوع والخوف.. فيديو صادم من دبي لم يكن ليخطر ببال أحد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته دقيقتان، يوثّق حالة من “الخواء” التام، تعيشها مدينة دبي في ظل حالة حظر التجول للوقاية من خطر انتشر فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويوثق مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع خلوّ المدينة بشكل كامل من المارة والسيارات أو المحال التجارية، في مشهد بدا و كأن الحياة انتهت بشكل كامل داخل المدينة التي تعتبر العاصمة الاقتصادية والسياحية لدولة الإمارات.

فيديو

لأول مرة.. شاهد إمارة #دبي خالية تماماً من المارة والسيارات بسبب الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس #كورونا pic.twitter.com/xDZfmQO6iF — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 9, 2020

وأثار مقطع الفيديو عديد من التعليقات، التي اعتبرت أن في مقطع الفيديو عبرة كبيرة لكل إنسان أو جماعة تغرّها الحياة والقوة والمال.

الله يفك عنا هذة الازمة ويردنا رداً جميلاً — ٓبنت الطيبين (@_shsal) April 9, 2020

الله احق أن تخشوه

فايروس جعل الخلق تخشاه

عجبآلبني آدم — أحمد اليامي (@p83AMnbh0yDnZ4H) April 9, 2020

فيما علّق آخرون بالدعاء وتمني زوال الأزمة التي باتت ثقيلة على كاهل كل سكان العالم وليس سكان الإمارات ودبي فقط.

قريبا بإذن الله ترجع زحمة دبي وشوارعها دانة الدنيا . الله يسلم بلادي 🇦🇪 وبلاد المسلمين ويرفع هالبلاء باذن الله — دار الزين💜 (@shams_alain20) April 9, 2020

من يصدق ان العاصمه خاليه الدايري وزحمه ملك فهدالله يرحمه من يصدق الله يعدي هالازمه على خير ان شاء الله — عبدالعزيز🍁 (@roohe74) April 9, 2020

ويوضح هذا المقطع حجم الكارثة التي الاقتصادية التي تواجهها الإمارات والغير مسبوقة بتاريخها، حيث نشرت وكالة “رويترز” للأنباء، وثيقة رسمية، أظهرت أن دائرة المالية بدبي أبلغت جميع الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وتقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20 بالمئة ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، استجابة لتفشي فيروس كورونا.

وأبلغت الدائرة جميع الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ حتى إشعار آخر وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.

يُشار إلى أن الإمارات كغيرها من دول المنطقة والعالم تتخذ جملة إجراءات وقائية من خطر انتشار الفيروس أكثر في البلاد التي سجّلت حتى اللحظة وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الإماراتية 2659 حالة إصابة مؤكدة مثبتة مخبرياً بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس، 12 حالة وفاة.

وتم تسجيل 239 حالة شفاء من الفيروس من ضمن الحالات المصابة، كما وعطّلت السلطات الإماراتية حركة الطيران، وأوقفت الدوام المدرسي والرسمي في كافة المحافظات في كافة أرجاء الإمارات، كما تُهيب السلطات الإماراتية بشكل مستمر من المواطنين بعدم الخروج من المنازل بشكل كامل حتى يتم إيجاد حل للمشكلة.