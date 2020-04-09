ظهرت بـ”المايوه” في غرفة نومها.. إنجي خوري تثير جدلاً واسعاً بفيديو فاضح من الحجر المنزلي

عادت مشهورة مواقع التواصل السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، لاستفزاز متابعيها مجددا عبر مقاطعها الفاضحة الأقرب للإباحية من داخل الحجر المنزلي حيث تنعزل في منزلها بسبب كورونا.

“خوري” ظهرت في مقطع مصور نشرته على صفحاتها بمواقع التواصل، وهي تؤدي وصلة رقص على موسيقى أجنبية وترتدي مايوه فاضح كشف أماكن حساسة بجسدها.

إنجي قامت بحركات خارجة وهي ترقص وتمد لسانها في الفيديو الذي حوى كمية كبيرة من الإيحاءات الجنسية، بحسب النشطاء.

وعلقت مشهورة مواقع التواصل على المقطع الذي نشرته بقولها :”هاي يا حلوين الحجر المنزلي خليك بالبيت صحتك مسؤوليتك زمن الكورونا”.

وعرض المقطع إنجي خوري التي سبق ترحيلها من الإمارات وقبلها لبنان بسبب سلوكها الغير منضبط، عرضها لهجوم عنيف وانتقادات لاذعة من قبل متابعيها.

وبالأمس شاركت إنجي خوري فيديو لاطلالاتها المثيرة مع غنائها لأغنية نانسي عجرم الشهيرة يا طبطب وأثارت الكثير من الجدل بطريقة غنائها و صوتها الذي وصفه الجمهور بالنشاز.

يشار إلى أن انجي خوري قد دخلت سباق تعري واطلالات فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع زميلتها في مهنة التعري و الظهور الفاضح اللبنانية قمر، و ظهرتا في الكثير من الاطلالات المباشرة للجمهور أو في مقاطع الفيديو المصورة باطلالات خادشة للحياء وايحاءات جنسية فاضحة.

واتهمت إنجي خوري الفنانة اللبنانية “قمر” باختطافها وتهديدها بالقتل؛ على إثرها رفعت قمر ضدها ٦ قضايا في المحاكم اللبنانية، لكنّ قمر نفت علاقتها بترحيل إنجي خوري من لبنان.

وانتشرت فيديوهات لـ “إنجي خوري” مؤخراً، تعمدت خلال أحدها إظهار أجزاء كثيرة من جسدها لإثارة المتابعين، بخلاف واقعة التحرش بها في تظاهرات لبنان العام الماضي، والتي أغرقت صفحات السوشيال ميديا وفجرت موجة جدل واسعة.