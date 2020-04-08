لأول مرة منذ خمس سنوات.. السعودية المتورطة تعلن وقف إطلاق النار في اليمن ولكن لمدة صغيرة!

أعلنت قوات تحالف “دعم الشرعية” في اليمن، وقف إطلاق نار شامل في البلاد، يسري لأسبوعين بداية من الخميس، وهي فترة قابلة للتمديد، استجابة لدعوة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان، إن الإعلان يأتي تماشيًا مع إعلان قيادة التحالف السابق في 25 مارس أذار بتأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار المالكي إلى أن وقف إطلاق النار جاء أيضًا استجابة لدعوة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي.

السفير السعودي يطبل..

وسريعاً أطل سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، للتطبيل للاتفاق قائلاً في سلسلة تغريدات أطلعت عليها “وطن”، إن قيادة التحالف تهدف لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين استجابة لدعم جهود@ OSE_Yemenلمواجهة جائحة الكورونا في اليمن وعقد اجتماع بين الحكومة اليمنية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف لمناقشة مقترحاته بشأن التوصل لوقف إطلاق النار دائم في اليمن وخطوات بناء الثقة”.

تهدف مبادرة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين

استجابة لدعم جهود@OSE_Yemenلمواجهة جائحة الكورونا في اليمن وعقد اجتماع بين الحكومة اليمنية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف لمناقشة مقترحاته بشأن التوصل لوقف إطلاق النار دائم في اليمن وخطوات بناء الثقة. — محمد ال جابر (@mohdsalj) April 8, 2020

وأضاف: “تقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني الشقيق اقتصاديا وإغاثيا وصحيا لمواجهة فيروس الكورونا ولهذا خصصت 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة لليمن منها مبلغ 25 مليون دولار لمكافحة الكورونا”.

تقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني الشقيق اقتصاديا وإغاثيا وصحيا لمواجهة فيروس الكورونا ولهذا خصصت ٥٠٠ مليون دولار لخطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة لليمن منها مبلغ ٢٥ مليون دولار لمكافحة الكورونا . — محمد ال جابر (@mohdsalj) April 8, 2020

وأردف: “يجب على الحوثيين الاستجابة لمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق النار لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسلطته وخاصة من مخاطر فيروس الكورونا ومنع انتشاره، واثبات عدم ولاءهم لإيران أو تحمل مسؤولية رفضه أمام الشعب اليمني الأصيل الذي لم ولن يقبل التبعية لأحد”.

يجب على الحوثيين الاستجابة لمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق النار لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسلطتة وخاصة من مخاطر فيروس الكورونا ومنع انتشاره،واثبات عدم ولاءهم لايران أو تحمل مسؤولية رفضه أمام الشعب اليمني الأصيل الذي لم ولن يقبل التبعيه لأحد. — محمد ال جابر (@mohdsalj) April 8, 2020

ابن سلمان المتورط يراها فرصة..

هذا وقال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن لدى الحوثيين فرصة لإثبات جديتهم أمام العالم، عقب إعلان قيادة التحالف في اليمن، الأربعاء، وقفا شاملا لإطلاق النار في البلاد لمدة أسبوعين، بداية من الخميس.

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي، في تغريدات عبر تويتر، أن “عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض أبناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها”.

وتابع الأمير خالد بن سلمان: “الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعًا لأحد، وهذه فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران”.

وأعلن نائب وزير الدفاع السعودي أن مساهمة المملكة بنحو 500 مليون دولار لصالح خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة باليمن في 2020، و25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا.