القادم لا يبشر بخير.. الإمارات تدخل “دوامة المجهول” وتسجل أكبر ارتفاع يومي لإصابات كورونا

في مؤشر خطير جدا ينذر بكارثة قريبة في الإمارات، سجلت وزارة الصحة الإماراتية أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد بـ300 حالة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إماراتية قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة، فريدة الحوسني، في إفادة إعلامية لحكومة البلاد، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 300 حالة.

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وأوضحت أنه تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 2659 إصابة بعد أن كان على مستوى 2359 أمس الثلاثاء.

“الحوسني” تحدثت ايضا عن شفاء 53 حالة وتعافيها التام من فيروس كورونا المستجد، ليبغ بذلك مجموع المتعافين إلى 239 شخصا.

ولم تشر المتحدثة باسم وزارة الصحة الإماراتية إلى رصد أي وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس في البلاد خلال اليوم الماضي، ليبقى عدد المتوفين عند نقطة 12 حالة.

اقتصاد يلفظ أنفاسه الأخيرة

هذا وألقى تفشي فيروس كورونا بظلاله على اقتصاد الإمارات، حيث قالت وكالة “بلومبيرج” إن دبي تجري محادثات مع البنوك لتعزيز أوضاعها المالية وتدرس الحصول على مليارات الدولارات من القروض نتيجة الضرر الذي لحق بالاقتصاد من وباء فيروس “كورونا”.

وكشفت مصادر للوكالة أن الحكومة تناقش خيارات متنوعة والتي قد تتضمن أول إصدار لسندات اليورو منذ 2016 وقروض، وأوضحوا أن المحادثات في مراحلها الأولى ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.

وبينما كانت الفرصة الأخيرة للإمارات لتعويض انهيار قطاعات وشركات رئيسية فيها، عبر الإعتماد على معرض (اكسبو دبي2020)، جاء تأجيل المعرض إلى أكتوبر 2021، ليزيد من معاناة اقتصاد البلاد .

وطلبت حكومة الإمارات رسميا تأجيل معرض إكسبو الدولي 2020 دبي، واقترحت إقامته في الفترة من أول أكتوبر 2021، إلى 31 مارس 2022، وذلك بسبب أزمة كورونا، بحسب بيانٍ للمكتب الدولي للمعارض

ولابد من موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المكتب (عددها 170) على الاقتراح حتى يتغير الموعد، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب تغريدة عبر حسابه على تويتر، أفاد معرض إكسبو الدولي 2020 دبي، بأن قرار التأجيل المقدم إلى المكتب سينظر في اجتماع له يوم 21 أبريل الجاري.

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