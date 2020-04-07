وفاة طليق ليلى علوي بعد إصابته بفيروس كورونا.. أسرار زواجهما وعلاقته بالرئيس المخلوع مبارك

رغم طلاقهما قبل خمس سنوات، إلا أن الحب القوي الذي جمع الممثلة المصرية ليلى علوي برجل الأعمال المصري منصور الجمال لا يزال ملموساً، حين أعلنت ليلى علوي خبر وفاته وطلبت من الجمهور الدعاء له بالرحمة.

فقد أعلنت الممثلة المصرية ليلى علوي وفاة رجل الأعمال منصور الجمال متأثراً بفيروس “كورونا”، وكتبت عبر صفحتها على “انستجرام” :”إنا لله وإنا اليه راجعون .. ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الإعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية .. ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان”.

يُذكر أن رجل الأعمال منصور الجمال تخرج من كلية الحقوق، ونال الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس، وبدأ حياته العملية دبلوماسي في وزارة الخارجية، ثم جرى انتدابه بجامعة الدول العربية، وترقى إلى أن أصبح رئيس بعثة قبل أن يتجاوز عمره 28 عامًا.

وبعدما استقال منصور الجمال من الجامعة العربية بسبب نقل الجامعة إلى تونس، بعد اعتراض الدول العربية على اتفاقية كامب ديفيد، قام بترك الحياة السياسية وبدأ حياته كرجل أعمال، وأسس عدة مشروعات في الخارج.

قبل أن يرتبط منصور الجمال بالممثلة المصرية ليلى علوي، تزوج بلجيكية وأسس هناك الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية، وشغل منصب المستشار المالي والاقتصادي بالقصر الملكي البلجيكي.

مالا يعرفه الكثيرون أن منصور الجمال لديه 3 أبناء من ثلاث زواجات آخرها الممثلة المصرية ليلى علوي عام 2007، وله علاقة مباشرة بعائلة رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، لا سيما أنه عم خديجة الجمال، زوجة جمال مبارك.

لم يتزوج منصور الجمال بعد انفصاله عام 2015 عن ليلى علوي، وقال عنها إنها “أجمل زيجة، ولم يتزوج بعدها”، وكان يصفها بـ”السيدة الشيك”، ويرفض مقارنتها بالنساء الأجنبيات لأنها أجمل منهم كما يقول.

أما ليلى علوي قالت عنه في تصريح صحفي قديم: “ربنا كرمني بإنسان أحببته وأحبني، فزوجي منصور الجمال رجل اقتصاد عاش أغلب حياته خارج مصر، وهو إنسان رائع وربنا هداني إليه، وسعيدة جدا بفرحة الناس، وأدعو لي أن أكون زوجة صالحة وناجحة.. هو رجل قوي الشخصية، طيب القلب حنون إلى أبعد درجة، ورغم سنوات عمره الطويلة التي قضاها بالخارج إلا أنه رجل شرقي جدا، متفاهم وأشعر بالراحة أثناء الحديث معه، وأهم ما في الزواج السكينة، وبالفعل أشعر باستقرار وهدوء كاملين بداخلي، ولعل هذا هو السبب في أن كل من يراني هذه الأيام يشعر بأنني مختلفة، في الشكل والسلوك والجمال أيضا، فالحب يجعل الإنسان جميلا”.