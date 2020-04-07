صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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“شاهد”.. هذا ما فعله مالك عمارة “جشع” مع السكان وفجّر غضب الكويتيين ودفع الشرطة لتدخل عاجل

كتب وطن
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تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا وثق حادثة صادمة فجرت غضب الكويتيين، حيث قدمت سيارات للشرطة الكويتية  إلى إحدى العمارات السكنية، بعد بلاغ قدم لها من مواطنين كويتيين، اشتكوا قطع الماء والكهرباء.

وبحسب متداولي المقطع فقد قام حارس العمارة بفصل الماء والكهرباء عن سكان العمارة بسبب عدم الإيفاء بدفع الإيجار لهذا الشهر، ليقوم السكان بتبليغ الشرطة، التي قدمت إلى المكان وأعادت وصل الكهرباء والماء للسكان.

كما قدمت الشرطة الطعام أيضاً لكافة سكان العمارة في فعل أثنى عليه النشطاء وأشادوا بمجهود رجال الشرطة، وسط تصفيق وتهليل من سكان العمارة الذين “انتصروا” في النهاية وعادت لهم المياه والكهرباء.

ولقي خبر قيام بإعادة وصل الماء والكهرباء لسكان العمارة استحسان عديد من المغردين الذين أشادوا بدور الأجهزة الأمنية والشرطة الكويتية في تسهيل الحياة للمواطنين في ظل أزمة وباء .

فيما هاجم مغرّدون آخرون صاحب العمارة الذي وصفه أحدهم بأنه “لا يستحي” وأنه لا يحق له لا قانونياً ولا أدبياً ولا إنسانياً أن يقوم بفصل الماء والكهرباء عن السكان.

أما المغرّد “عبدالله مرزوق” فطالب بأن يتم التشهير في صاحب العمارة إذا كان هو الذي وراء قطع الماء والكهرباء عن السكان، حيث قال في تعليق له على تويتر: “المفروض يتم التشهير فيه إذا كان من صاحب العقار هذا الطلب”.

وتابع: “بعض التجار أعوذ بالله في كمية جشع غير طبيعية، والناس بأزمة يا أخي حسّ شوي على دمك كل السنين يدفعون لك، هالشهر طيح، نزل، أجِل قسِّط، سوي شي لدنياك قبل آخرتك، الذكر الحسن مطلوب”.

يُشار إلى أنه وبحسب وزارة الصحة الكويتية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في كافة أرجاء 743 حالة إصابة مؤكدة، فيما سجّلت البلاد حالة وفاة واحدة فقط بسبب الفيروس.

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