“شاهد”.. هذا ما فعله مالك عمارة “جشع” مع السكان وفجّر غضب الكويتيين ودفع الشرطة لتدخل عاجل

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا وثق حادثة صادمة فجرت غضب الكويتيين، حيث قدمت سيارات للشرطة الكويتية إلى إحدى العمارات السكنية، بعد بلاغ قدم لها من مواطنين كويتيين، اشتكوا قطع الماء والكهرباء.

وبحسب متداولي المقطع فقد قام حارس العمارة بفصل الماء والكهرباء عن سكان العمارة بسبب عدم الإيفاء بدفع الإيجار لهذا الشهر، ليقوم السكان بتبليغ الشرطة، التي قدمت إلى المكان وأعادت وصل الكهرباء والماء للسكان.

فيديو / بعد أن قام حارس عمارة بفصل الماء والكهرباء على سكان العمارة لعدم دفع الإيجار ، وتم ابلاغ الشرطة حيث قامت بدورها بإعادة الكهرباء والماء للسكان وقدمت الطعام لسكان العمارة. #هنا_الكويت #كورونا_الكويت pic.twitter.com/OZMahZYYow — المجلس (@Almajlliss) April 7, 2020

كما قدمت الشرطة الطعام أيضاً لكافة سكان العمارة في فعل أثنى عليه النشطاء وأشادوا بمجهود رجال الشرطة، وسط تصفيق وتهليل من سكان العمارة الذين “انتصروا” في النهاية وعادت لهم المياه والكهرباء.

ولقي خبر قيام الشرطة الكويتية بإعادة وصل الماء والكهرباء لسكان العمارة استحسان عديد من المغردين الذين أشادوا بدور الأجهزة الأمنية والشرطة الكويتية في تسهيل الحياة للمواطنين في ظل أزمة وباء كورونا.

فيما هاجم مغرّدون آخرون صاحب العمارة الذي وصفه أحدهم بأنه “لا يستحي” وأنه لا يحق له لا قانونياً ولا أدبياً ولا إنسانياً أن يقوم بفصل الماء والكهرباء عن السكان.

ماله حق قانونيا ولا أدبياً ولا أنسانياً

المؤجر مايستحي

…

وليس للمالك حق قانوني بفصل الكهرباء والماء عن المؤجر مهما كانت الأسباب

..

هناك قضاء يتوجه له — Kuwait __ عبدالرحمن (@amt_55555) April 7, 2020

أما المغرّد “عبدالله مرزوق” فطالب بأن يتم التشهير في صاحب العمارة إذا كان هو الذي وراء قطع الماء والكهرباء عن السكان، حيث قال في تعليق له على تويتر: “المفروض يتم التشهير فيه إذا كان من صاحب العقار هذا الطلب”.

المفروض يتم التشهير فيه اذا كان من صاحب العقار هذا الطلب بعض تجار اعوذ بالله في كمية جشع غير طبيعية والناس بازمة ياخي حس شوي على دمك كل السنين. يدفعون لك هالشهر طيح نزل اجل قسط سو شي لدنياك قبل اخرتك الذكر الحسن مطلوب — أ عبدالله مرزوق (@abdullomarz) April 7, 2020

وتابع: “بعض التجار أعوذ بالله في كمية جشع غير طبيعية، والناس بأزمة يا أخي حسّ شوي على دمك كل السنين يدفعون لك، هالشهر طيح، نزل، أجِل قسِّط، سوي شي لدنياك قبل آخرتك، الذكر الحسن مطلوب”.

يُشار إلى أنه وبحسب وزارة الصحة الكويتية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في كافة أرجاء الكويت 743 حالة إصابة مؤكدة، فيما سجّلت البلاد حالة وفاة واحدة فقط بسبب الفيروس.