وقاحة ما بعدها وقاحة.. “شاهد” نانسي عجرم تستفز أسرة قتيل فيلتها المغدور محمد الموسى وهذا ما فعلته

في استفزاز واضح لأسرة الشاب السوري المغدور محمد الموسى التي لم يهدأ ألمها وتجاهل للتفاعل حيال قضية قتيل منزلها، تواصل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم نشر صورها مستعرضةً فيها مفاتنها، عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ في أسلوب وصفه النشطاء بالوقح وعرضها لانتقادات لاذعة.

أحدث تلك الصور التي نشرتها نانسي عجرم عبر حسابها في انستغرام ظهرت فيها ترتدي نظارتها وتبتسم غير مبالية بجرح أسرة الشاب السوري النازف، وكانت تقف بمكان عالي يطل على منظر طبيعي خلاب.

وعلقت الفنانة اللبنانية بقولها:”وأنت في طريقك للبحث عن حياة، لا تنسى أن تعيش”

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها نانسي عجرم مثل هذه الصور بعد حادث مقتل محمد الموسى على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، حيث نشرت قبل 3 ايام صورة عبر حسابها في انستغرام ظهرت فيها ترتدي فستاناً قصيراً وهي تقف على باب أحد الأماكن غير المعروفة.

كما سبق أن نشرت نانسي صورة تكشف جزءاً كبيراً من صدرها، وعلقت: “واحدة من صور السيلفي”.

وشن ناشطون هجوما عنيفا على نانسي عجرم بسبب هذه الصور، التي تظهر من خلالها غير مبالية متجاهلة مصير أسرة سورية مشردة بسبب زوجها الذي قتل عائلها بدم بارد مستندين لعلاقاتهم القوية داخل الدولة وشهرتهم.

هذا وأثار أحدث ظهور للدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قبل يومين وهو المتهم بقتل الشاب السوري محمود الموسى في منزله جدلاً واسعاً .

ونشرت “نانسي” صورا على حسابها الرسميّ في “انستغرام” ضمن احتفال العائلة بـ”أحد الشعانين”، بدا فيها فادي الهاشم “مبتسماً”.

وعبّر متابعون عن سخطهم من محاولة زوج نانسي عجرم تجاهل الجريمة بالظهر مبتسما مع زوجته وبناته، خاصةً وأن تفاعلات الجريمة لا زالت مستمرة، فيما قال أحد المعلقين: “القاتل شكله مثل الوحش”.

وتعود تفاصيل الجريمة لـ 5 يناير الماضي، حين أطلق فادي الهاشم عدة رصاصات على الشابّ محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه، بينما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، أن القتيل كان يعمل في الفيلا، في حين قالت أسرة ننسى أنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعا عن النفس.

وكانت محامية “الموسى” رهاب بيطار قد أعلنت انسحابها من القضية، بعد اتهامها بتشويه سمعة القتيل وتدمير القضية لصالح الفنانة اللبنانية نانسي.

وظهرت في مقطع صوتي وهي تؤكد انسحابها من قضية محمد الموسى بسبب تشويه صورتها، مع تأكيدها أنها لم تُقصر كمحامية لأنها إنسانة أولاً.

وحاليا تغنى نانسى عجرم تتر المقدمة لمسلسل “سكر زيادة”، بطولة النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، كما تدخل مجال التمثيل للمرة الأولى فى العمل من خلال ظهورها كضيفة شرف، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وستشاركها بطلات العمل فى الغناء.