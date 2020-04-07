مغرد سعودي يثير جنون فجر السعيد وينشر صورة جواز سفرها وأختام زيارتها لإيران ويتهمها بنشر كورونا

أثار مغرد سعودي، جنون الاعلامية الكويتية، فجر السعيد، بعدما كشف زيارتها إلى إيران واتهمها بنشر فيروس كورونا في الكويت. حسب ما قال.

ونشر المغرد السعودي، تركي الشهري، صورة جواز سفر الاعلامية فجر السعيد وأختام زيارتها لإيران، في إشارة إلى أن زيارة الخليجيين لطهران سبب وصول الفيروس لدول الخليج.

وكتب الشهري، معلقاً على صورة جواز سفر فجر السعيد حسب ما رصدت “وطن”: “السبب واضح الي راح #إيران هم الي نقلو الوباء وما صرحوا انهم كانوا في شريفة وجه مبتسم مع نظارة شمسية”.

السبب واضح الي راح #إيران هم الي نقلو الوباء وما صرحو انهم كانو في شريفة😎😎😎 pic.twitter.com/wq9oJFwG95 — تركي الشهري🇸🇦 (@RR_L7K) April 6, 2020

الصورة التي نشرها الشهري أثارت جنون الاعلامية الكويتية، التي انفجرت غاضبة في وجه الشهري قائلة له :” “يا حمار يا ابن الحمار شوف تاريخ روحتي #ايران يا ثور”.

ياحمار يا ابن الحمار شوف تاريخ روحتي #ايران يا ثور 😡 https://t.co/BQxVCAg6ss — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) April 7, 2020

وتفاعل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على التغريدة، حيث قال عصام همام: “ينبشون الماضي لإظهاره على أنه حاضر وسوف يسترسلون بالأقاويل حتى يشتد الغضب من لسانك ويختارون من كلماتك ما هو يعيب لذاتك لذلك يجب عليكي أن تختاري أدق الكلمات بالرد والا سيكونون متربصون دائما لإثارة الفتن ومحاربه القدوة”.

ينبشون الماضي لاظهاره علي انه حاضر وسوف يسترسلون بالاقاويل حتي يشتد الغضب من لسانك ويختارون من كلماتك ما هو يعيب لذاتك لذلك يجب عليكي ان تختاري ادق الكلمات بالرد والا سيكونون متربصون دائما لاثارة الفتن ومحاربه القدوة — ؏ـڝام همٱم (@essam75hamam) April 7, 2020

وتوالت ردود الأفعال على تغريدة السعيد، وسط اتهامات للمغرد السعودي بتزييف الحقائق.

ههههههه ست فجر عنيفة جدا 🌷 — salah (@8salah3) April 7, 2020

انتى يا استاذة فجر من 2017 جايبة الفايرس ومخبياة لغاية 2020

اخية عليكى 😂😂 — محمد الخياط (@momo25476) April 7, 2020

ميتين يبون اي شي عليج هههه — Hashel Al Huwaishel 🇰🇼 (@ourkuwait) April 7, 2020

بيك كورونا صار سنه وساكته قبل الصين ههههههه — تحسين (@rXNhdE2mfZXpl2g) April 7, 2020

الان اسال نفسي لماذ الاستاذه فجر السعيد. تستفز بسرعه من بعض الحسابات التي لايدري من خلفها. اطرحي وجهة نظرك دون النظر لاي تعليق سلبي ومن يتجاوز بلكيه. وبهدوء. ولا تفتحي مجال الشهره عن طريقك. — الشمروخي🇸🇦🌴 (@alshammriii2098) April 7, 2020

هذا ويواصل وباء كورونا اجتياح معظم دول العالم بقوة، مع ما يزيد على مليون وربع المليون إصابة، ونحو 70 ألف حالة وفاة، جزء لا يستهان به من هذه الأرقام سجلت في الدول العربية.

وفي الكويت أعلن وزير الصحة، الاثنين، عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 665 حالة، كما أعلن شفاء 4 حالات من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 103 بالبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية على تويتر نقلا عن مجلس الوزراء بأنه تم فرض حظر تجول كلي على بعض المناطق، وعزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة لمدة أسبوعين اعتبارا من الاثنين، فضلا عن تمديد حظر التجول الجزئي إلى السادسة صباحا.

كما تم تمديد عطلة الوزارات والجهات الحكومية لمدة أسبوعين واعتبارها أيام راحة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم تعافي 20 حالة إضافية من فيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 451 حتى الآن.

أما في العراق فقالت وزارة الصحة على فيسبوك إن 70 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا فيما تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات 1031 وإجمالي عدد الوفيات 64، بينما تماثل للشفاء 65 حالة جديدة والإجمالي يرتفع إلى 344.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع كبير لهذا المعدل الذي بلغ سابقا 206 حالات وهي أقل حصيلة إصابات خلال شهر أبريل.

وفي الجزائر فقد أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 1423

كما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 173 حالة وفاة، فيما قدر العدد الإجمالي للمرضى الذين يخضعون للعلاج بالكلوروكين بـ 626.

من جهتها سجلت وزارة الصحة القطرية، 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 1832.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة العمانية على “تويتر”، تسجيل 33 إصابة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 331.