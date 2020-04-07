الفنانة السعودية مرام عبدالعزيز تقترح على ابن سلمان استبدال فئران التجارب العلمية بـ”المعتقلين” في سجونه!

أثارت الفنانة السعودية مرام عبدالعزيز، موجة غضب واسعة، في نصيحة وجهتها إلى الحكومة السعودية باستبدال “القرود والفئران” التي تُجرى عليها التجارب العلمية، بالمعتقلين القابعين في السجون السعودية.!

وقالت الفنانة السعودية في تغريدة رصدتها “وطن”، “لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة، منها عقاب لهم، ومنها تستفيد منهم البلد، هم أولى بالتجارب من الفئران والقرود اللي ما أذتنا بشيء”.

لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة، منها عقاب لهم، ومنها تستفيد منهم البلد، هم أولى بالتجارب من الفيران والقرود اللي ما أذتنا بشيء 🙂 — مرام عبدالعزيز (@MaramAbdulaziz) April 6, 2020

ولم تسلم الفنانة السعودية مرام عبدالعزيز التي أطلقت تغريدة “عنصرية” من ردود المعلقين الغاضبة على ما قالته، فرد الناشط محمد المنيع على “هذيانها” قائلاً “الحمد لله أن الأمر ليس بيدك. القضايا اللي تمس الأمن ما تقصر الدولة حفظها الله”.

الحمد لله أن الأمر ليس بيدك.



القضايا اللي تمس الأمن ما تقصر الدولة حفظها الله — محمد المنيع | Mohammed Almanea (@malmanea) April 7, 2020

وكتبت مٌغردة باسم Lunatic: “هو كل انسان يغلط و بنهاية المطاف انسان اتوقع تغريدتك تميل للكوميديا ولا اتمنى انها تغريدة متيقنه منها 100% الله غفور رحيم والعين بالعين والسن بالسن والمسامح كريم “.

هو كل انسان يغلط و بنهاية المطاف انسان اتوقع تغريدتك تميل للكوميديا ولا اتمنى انها تغريدة متيقنه منها 100% الله غفور رحيم والعين بالعين والسن بالسن والمسامح كريم .. — Lunatic (@ii_lunatic) April 7, 2020

ويبدو أن اقتراح مرام عبدالعزيز يتناسب تماماً مع اعترافها سابقاً بأن لديها عقلية إجرامية، حين ردت على سؤال الكاتب السعودي عبداللطيف آل الشيخ عندما سألها عن أجمل صفة فيها.

فأجابت: “أنا نفسية وما أثق بأحد إطلاقا، لساني طويل وما أجامل فيه أحد، صريحة إلى حد الوقاحة أحيانا”.

يُذكر أن مرام عبد العزيز البالغة من العمر 35 عاما، هي ممثلة سعودية مقيمة في البحرين، ولدت في مدينة الرياض، في بداية مسيرتها الفنية عملت كمراسلة للفضائية اللبنانية LBC ثم في قناة وطنية الفضائية، ثم اتجهت للعمل في المجال الفني كممثلة كانت بدايتها في المسلسل التراثي محسن الهزاني واستمرت بالتمثيل بعد ذلك.