فيديو كارثي.. دكتور أردني يتحول لـ “رداحة” على الهواء ويصيب المذيعة بالذهول!

ضجّت صفحات ومواقع إخبارية أردنية بمقطع فيديو يُبيّن هجوماً من قبل دكتور أردني على مذيعة راديو “البلد” الأردني خلال حلقة بثها الراديو، اليوم الثلاثاء.

الدكتور “سامر عبد الهادي” مدير وصاحب مستشفى عبد الهادي، قام وفق المقطع المتداول بالتطاول على مذيعة البرنامج “روان الجيوسي” وزجرها بمجرد سؤالها له عن شكوى وصلت الراديو من إحدى الموظفات في المستشفى لديه.

#الأردن



راديو البلد اتصل مع مدير مستشفى عبدالهادي بعد شكوى وصلتهم بخصوص عدم دفع الرواتب … pic.twitter.com/L3dzCay3Df — Nidaa Majali (@NidaaMajali) April 7, 2020

وكانت الموظفة تقول في شكواها بأن المستشفى ستدفع لهم 60 بالمائة من راتب شهر مارس وأبريل، للموظفين الذين لم يستطيعوا الدوام أو الالتزام بتعليمات إدارة المستشفى بالدوام.

وبحسب شكوى الموظفة، قامت إدارة المستشفى بالطلب من الموظفات الحوامل الالتزام في بيوتهم، وأيضاً الموظفات اللواتي يسكن المحافظات، إذ تفاجئ الموظفون بقرار الإدارة بعدم صرف رواتبهم والتمهيد لإنهاء عقودهم خاصة وأن عقودهم تنتهي مع نهاية شهر 5 المقبل.

الأمر الذي استدعى غضب مدير المستشفى الدكتور سامر عبد الهادي خلال اتصال هاتفي عبر راديو البلد، واصفاً الموظفة التي أرسلت الشكوى بأوصاف نابية، تحفظّت عليها إدارة الراديو، وطالبت من عبد الهادي بالاعتذار العلني على الإساءة التي قام بها بحق المذيعة روان الجيوسي، وبحق إدارة الراديو، بحسب ما جاء في موقع “عمّان نت”.

ومن ردود الأفعال التي أثارها مقطع الفيديو الذي صوّر ما جرى، قال المغرد “احمد ريحان” عبر تويتر بأنه ليس مستشفى عبد الهادي وحدة فعل هكذا، بل هناك مستشفى الإسلامي والإسراء والتخصصي فعلوا أيضاً، وقاموا بخصم إجازات شهر 3 من سنويات الموظفين، رغم تحذير وزارة العمل من ذلك.

على فكرة المستشفى الإسلامي والإسراء والتخصصي عملو نفس الشي.

خصمو اجازات شهر ٣ من سنويات الموظفين رغم انه وزارة العمل حذرت من ذلك

وبدهم يعطو نصف راتب شهر أربعه أيضاً .

والموظفين يلي داومو بيحكولهم شغلكم تداومو ما في اضافي ولا حوافز .

خلينا نشوف الرقابة ووزارة العمل شو رح يعملو ؟ — Ahmad Rayhan (@ahmadrayhan2020) April 7, 2020

وأضاف المغرّد في تعليقه بأن تلك المستشفيات سيعطون نصف راتب لشهر أبريل أيضاً، موضحاً بأن الموظفين الذين داوموا يقولون لهم شغلكم تداوموا، وليس هناك أي حوافز أو إضافة على ذلك، خاتماً بتساؤل حول دور لجنة الرقابة ووزارة العمل مما جرى وماذا سيتصرفون بهذه الأحداث.

فيما قال مغرّد آخر بأنه يجب على الموظفين أن يتقدموا بشكوى لوزارة العمل وألا يخشوا من إدارة المستشفى.

يجب على الموظفين ان يتقدموا بشكوى لوزارة العمل والا يخافوا من الإدارة – اذا كان هذا ما قدحصل فهي مخالفة صريحة للقانون — Nashmi (@jorpal_nashmi) April 7, 2020

وأوضح أنه إذا كان هذا ما جرى فإن في ذلك مخالفة صريحة للقانون الأردني.

فيما علّق ثالث: “مؤلم سماع الدكتور سامر عبد الهادي وغير متوقع أبدا”.

مؤلم جدا سماع د سامر عبدالهادي و غير متوقع أبدا… بداية الفيديو المذيعة حكت انه فيه شكوى وحكت معه بكل أدب حتى تعطيه فرصة يرد… ما ظل إلا يتهمها بقلب نظام الحكم — Ghaith M (@RawashdehGhaith) April 7, 2020

وتابع: “بداية الفيديو المذيعة حكت أنه في شكوى وحكت معه بكل أدب حتى تعطيه فرصة يرد ما ظل إلا يتهمها بقلب الحكم”.

وتعيش المملكة الأردنية حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي ووقف الحياة العامة بشكل عام وفق قرار الدفاع الذي أطلقته السلطات الأردنية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة الأردنية بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية 349 حالة إصابة، فيما يستقر عدد الوفيات على 6 حالات وفاة بسبب فيروس بعد آخر حالة توفت أمس لمصاب من مدينة السلط الأردنية.