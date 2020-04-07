بطريقة أفظع مما حدث لـ”خاشقجي”.. جمال ريان يتلقى تهديداً سعودياً بالقتل وينشر صورة مُرسل التهديد

كشف المذيع البارز بقناة الجزيرة القطرية جمال ريان عن تلقيه تهديد بالقتل “موثق” من سعودي يُدعى “محمد ال عمران” .

وقال “ريان” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إنه هُدّد بالقتل على طريقة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأكثر كما كتب له.

وبناء على ذلك، طالب جمال ريان النائب العام السعودي بالتحقيق مع مُرسِل التهديد، قبل اللجوء الى المحاكم لمقاضاته دوليا.

وصلني تهديد بالقتل "موثق"من سعودي اسمه محمد ال عمران @mohdomran1 على طريقة قتل جمال خاشغجي وأكثر كما كتب لي ، وبناء على ذلك فإنني أطالب النائب العام السعودي بالتحقيق معه في الواقعة ، قبل اللجوء الى المحاكم لمقاضاته دوليا #السعودية #الخليج pic.twitter.com/lpIO1s2MJn — جمال ريان (@jamalrayyan) April 7, 2020

وأكد الإعلامي البارز جمال ريان أنه ليس حاقدًا على السعودية وأهلها، لكن من حقه كصحفي ان يسأل حتى وإن كان السؤال موجعاً.

لست حاقدًا على السعودية وأهلها ، ولكن من حقي كصحفي ان اسأل حتى وإن كان السؤال موجعا ، والسؤال لا يعبر بالضرورة عن قناعتي إن كان عند السعودية نقص في بعض المواد الغذائية أم لا ، كما وان هذا الاستبيان ليس ردًا على ما يصلني من شتائم وقذف في الأعراض من اخوة لي في الإسلام في #السعودية https://t.co/BFbCwErkaX pic.twitter.com/XfkjSzwKyw — جمال ريان (@jamalrayyan) April 7, 2020

وطالب جمال ريان النظام السعودي “إن كان حريصاً على سمعته وشرفه” بحذف كل الفيديوهات والبرامج السعودية على اليوتيوب والتي تقذف في شرف أفراد عائلته، قبل الاعتراض على سؤال هز السعودية بكاملها : هل هناك نقص في بعض المواد الغذائية في السعودية؟.

إن كان النظام السعودي حريص على سمعته وشرفه فان عليه حذف كل الفيديوهات والبرامج السعودية على اليوتيوب والتي تقذف في شرف أفراد عائلتي ، قبل الاعتراض على سؤال هز السعودية بكاملها : هل هناك نقص في بعض المواد الغذائية في #السعودية؟ https://t.co/UFFKRwMoUn — جمال ريان (@jamalrayyan) April 7, 2020

ويتعرض الإعلامي جمال ريان لهجماتٍ متواصلة من الذباب الإلكتروني لدول الحصار(السعودية، الإمارات، مصر)، وصلت حد الإساءة لوالده ووالدته والطعن في شرفها، كما فعل المغرد الإماراتي البذي حمد المزروعي .