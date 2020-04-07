بطريقة أفظع مما حدث لـ”خاشقجي”.. جمال ريان يتلقى تهديداً سعودياً بالقتل وينشر صورة مُرسل التهديد
كشف المذيع البارز بقناة الجزيرة القطرية جمال ريان عن تلقيه تهديد بالقتل “موثق” من سعودي يُدعى “محمد ال عمران” .
وقال “ريان” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إنه هُدّد بالقتل على طريقة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأكثر كما كتب له.
وبناء على ذلك، طالب جمال ريان النائب العام السعودي بالتحقيق مع مُرسِل التهديد، قبل اللجوء الى المحاكم لمقاضاته دوليا.
وأكد الإعلامي البارز جمال ريان أنه ليس حاقدًا على السعودية وأهلها، لكن من حقه كصحفي ان يسأل حتى وإن كان السؤال موجعاً.
وطالب جمال ريان النظام السعودي “إن كان حريصاً على سمعته وشرفه” بحذف كل الفيديوهات والبرامج السعودية على اليوتيوب والتي تقذف في شرف أفراد عائلته، قبل الاعتراض على سؤال هز السعودية بكاملها : هل هناك نقص في بعض المواد الغذائية في السعودية؟.
ويتعرض الإعلامي جمال ريان لهجماتٍ متواصلة من الذباب الإلكتروني لدول الحصار(السعودية، الإمارات، مصر)، وصلت حد الإساءة لوالده ووالدته والطعن في شرفها، كما فعل المغرد الإماراتي البذي حمد المزروعي .