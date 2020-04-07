“إمام المسجد لا يتاجر في المخدرات”.. أمير سعودي يتدخل لوقف مسلسل “عيال صالح” المسيء لأهل الجنوب

دائماً ما يكون العمل الفني انعكاساً للمجتمع الذي خرج منه، ولكن انعكاس المسلسل السعودي “عيال صالح”، لم يُعجب أهل المملكة هذه المرة.

وطالب مغردون عبر “تويتر” بإيقاف المسلسل الذي أظهر أهل الجنوب تُجار مخدرات، خاصة في الحلقة الـ19.

ودشن النشطاء هاشتاج #مسلسل_عيال_صالح، رصدت فيه “وطن” مُطالبات بوقف المسلسل، ومحاسبة القائمين عليه، فكتب مُغرد باسم العالمي: “ترا امام المسجد مايتاجر فالمخدرات وعنده عصابه ترا حنا مانجيب جنازه وندخلها المسجد وهي بالاساس حشيش وشراب .. ترا حنا نعامل زوجاتنا بطيب وحب وموده واخلاص مو بجلافه .. وترا حنا نرضى برزقة الله بنات او عيال والبنات مو عيب ..”.

#مسلسل_عيال_صالح



ترا امام المسجد مايتاجر فالمخدرات وعنده عصابه



ترا حنا مانجيب جنازه وندخلها المسجد وهي بالاساس حشيش وشراب ..

ترا حنا نعامل زوجاتنا بطيب وحب وموده واخلاص مو بجلافه ..

وترا حنا نرضى برزقة الله بنات او عيال والبنات مو عيب .. — العععالمي 🏆💙.. (@D7oom_3636) April 4, 2020

وأضاف: “مدري الموافقه ع بعض المسلسل شلون تكون

ووش المعاير عشان يكون المسلسل مقبول ويحق له العرض .. او لازم اشوهه سمعة عشان اخذ مشاهدات وشو واعلام وضجة .. راجعو حساباتكم .. “، موجهاً حديثه لوزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون بالسعودية.

#مسلسل_عيال_صالح



مدري الموافقه ع بعض المسلسل شلون تكون

ووش المعاير عشان يكون المسلسل مقبول ويحق له العرض ..



او لازم اشوهه سمعة عشان اخذ مشاهدات وشو واعلام وضجة ..



راجعو حساباتكم .. @media_ksa @SBAgovSA — العععالمي 🏆💙.. (@D7oom_3636) April 4, 2020

وكتب عبدالرحمن هليل: “أنا استهجن هذا الفعل اللامسؤول وآمل اتخاذ الإجراء القانوني اللازم ، كون ما جاء في مسلسل عيال صالح إساءة للمنطقة الجنوبية واهلها الشرفاء الذين طالتهم هذه الإساءة”.

أنا استهجن هذا الفعل اللامسؤول وآمل اتخاذ الإجراء القانوني اللازم ، كون ما جاء في مسلسل عيال صالح إساءة للمنطقة الجنوبية واهلها الشرفاء الذين طالتهم هذه الإساءة.@media_ksa @malkassabi

وينكم ؟!#مسلسل_عيال_صالح — ⚜️‏﮼عبدالرحمن،فهد،أبوهليل⚜️ (@abo_07ody) April 4, 2020

ووجه مُغرد باسم أغلى وطن، وهو من أهل الجنوب، رسالة إلى وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، وهيئة الرقابة، أعلن خلالها رفضه التام الإساءة له، وكتب: “نرفض كأهل الجنوب ان نصنف بهذه السخافات التي تصوّر واقعنا بأننا قتله واننا مجرمون واهل مخدرات وإجرام . ارجو ايقاف بث هذه السخافات في هذا المسلسل السخيف”.

#مسلسل_عيال_صالح#وزارة_الداخلية #وزارة_الإعلام #هيئة_الرقابه



نرفض كأهل الجنوب ان نصنف بهذه السخافات التي تصوّر واقعنا بأننا قتله واننا مجرمون واهل مخدرات وإجرام .



ارجو ايقاف بث هذه السخافات في هذا المسلسل السخيف .#الجنوب#عسير #ابها #MBC — 🇸🇦 أغلى وطن 🇸🇦 (@ssssGold) April 5, 2020

ولأول مرة تستجيب إمارة منطقة العسير لغضب النشطاء، فأعلنت عبر حسابها على “تويتر” تدخلهم فوراً بإيقاف الحلقات التي أساءت لأهل الجنوب، والاعتذار رسمياً لهم، والتحقيق مع القائمين على المسلسل.