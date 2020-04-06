قتيل وإصابات بالجملة.. “شاهد” معركة دامية في الأردن وما حدث خلال الحظر مرعب!

سادت مواقع التواصل في الأردن موجة جدل واسعة عقب تداول مقطع فيديو، قال ناشروه إنه قادم من منطقة “اليادودة” في الأردن، يصوّر مشاجرة كبيرة بين عائلتين هناك، أسفرت بحسب ناشر المقطع عن حالة وفاة وعدة إصابات.

أحد متداولي مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، الناشط الأردني “معاذ عصفور” قال إن مشاجرة في اليادودة بين عائلتين وأنباء غير مؤكدة عن مقتل مواطن وعدة إصابات بالغة.

مشاجرة في اليادودة بين عائلتين وانباء غير مؤكدة عن وفاة مواطن واصابات بالغة pic.twitter.com/4AQaZ6ZI75 — معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) April 6, 2020

لتؤكد بعدها “وكالة عمون الإخبارية” بتسجيل حالة وفاة بسبب المشاجرة التي حدثت في اليادودة.

واستنكر بعض المغردين هذه الحالة من العنف والشجار في ظل هذه الحالة من الحظر التي يعيشها الناس.

حتى والناس محظورة عن بعض في مشاجرات وطخ و وفيات 😕 — Dalal (@Ramasoftheart) April 6, 2020

فيما أوعز آخرون سبب هذا الوضع من الغضب والمشاجرات إلى حالة حظر التجوّل التي تجعل الناس “يتفششون” في بعضهم على حد قول أحد المعلقين عبر تويتر.

الناس صارت تتفشش ببعض اكثر من قبل — Ahmad Nassar ♒️ (@AhmadNa99327939) April 6, 2020

فيما اكتفى آخرون بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والدعاء بالهداية للمتشاجرين.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم — radwan shweka 🇯🇴🇱🇧🇵🇸 (@radwanessam3) April 6, 2020

الله يهديهم هلق وقت مشاجرات — Zahira Alsalhani (@ZahiraAlsalhani) April 6, 2020

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل — فرح العدوان (@gNW8T37vM81coge) April 6, 2020

ويأتي هذا الحدث في ظل حالة حظر التجوّل التي تفرضها السلطات الأردنية في كافة أرجاء ومحافظات المملكة بالتزامن مع العمل بقرار الدفاع الذي فعّلته الحكومة الأردنية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة والمثبتة مخبرياً بفيروس كورونا المستجد في المملكة الأردنية كافة 349 حالة إصابة بحسب آخر إحصائية رسمية لوزارة الصحة الأردنية.

فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات وفاة بتسجيل حالة وفاة جديدة، لمريض مصاب من مدينة السلط الأردنية.