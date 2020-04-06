صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
الهدهد

قتيل وإصابات بالجملة.. “شاهد” معركة دامية في الأردن وما حدث خلال الحظر مرعب!

كتب وطن
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سادت مواقع التواصل في موجة جدل واسعة عقب تداول مقطع فيديو، قال ناشروه إنه قادم من منطقة “اليادودة” في ، يصوّر مشاجرة كبيرة بين عائلتين هناك، أسفرت بحسب ناشر المقطع عن حالة وفاة وعدة إصابات.

أحد متداولي مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، الناشط الأردني “معاذ عصفور” قال إن مشاجرة في اليادودة بين عائلتين وأنباء غير مؤكدة عن مقتل مواطن وعدة إصابات بالغة.

لتؤكد بعدها “وكالة عمون الإخبارية” بتسجيل حالة وفاة بسبب المشاجرة التي حدثت في اليادودة.

واستنكر بعض المغردين هذه الحالة من العنف والشجار في ظل هذه الحالة من الحظر التي يعيشها الناس.

فيما أوعز آخرون سبب هذا الوضع من الغضب والمشاجرات إلى حالة حظر التجوّل التي تجعل الناس “يتفششون” في بعضهم على حد قول أحد المعلقين عبر تويتر.

فيما اكتفى آخرون بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والدعاء بالهداية للمتشاجرين.

ويأتي هذا الحدث في ظل حالة حظر التجوّل التي تفرضها السلطات الأردنية في كافة أرجاء ومحافظات المملكة بالتزامن مع العمل بقرار الدفاع الذي فعّلته الحكومة الأردنية لمواجهة خطر انتشار المستجد “كوفيد 19”.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة والمثبتة مخبرياً بفيروس المستجد في المملكة الأردنية كافة 349 حالة إصابة بحسب آخر إحصائية رسمية لوزارة الصحة الأردنية.

فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات وفاة بتسجيل حالة وفاة جديدة، لمريض مصاب من مدينة السلط الأردنية.

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