شاهد ماذا حدث لمواطن أردني داهمه فيروس كورونا في الشارع!

تعرض مواطن أردني لنوبة ألم في الرأس، ما سبب سقوطه أكثر من مرة في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان.

واستدعت مرتبات إدارة السير الدفاع المدني الذي لإسعاف الحالة، وحين تم فحصه تبين أن أعراض مرض كورونا بادية عليه، فتم تركه لحين قدوم لجنة الأوبئة المختصة بهذه الحالات.



وبحسب فيديو لفضائية “رؤيا” فإنه تم إسعاف الرجل من قبل الفريق المختص ومن ثم تعقيم كامل المنطقة التي كان موجوداً فيها، من قبل كوادر أمانة عمان.

وأعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر، تسجيل حالة وفاة سادسة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكانت من بين 4 حالات اكتشفت الاثنين.

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من جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الاثنين، إن الحكومة قد تضطرّ خلال الأيّام المقبلة إلى فرض حظر تجوّل شامل لأكثر من يوم.

وأوضح العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الحظر الشامل يهدف إلى تمكين فرق التقصّي الوبائي من زيادة فاعليّة عملها.

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