أردني بدت عليه أعراض فيروس كورونا
أردني بدت عليه أعراض فيروس كورونا
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شاهد ماذا حدث لمواطن أردني داهمه فيروس كورونا في الشارع!

كتب وطن
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تعرض مواطن أردني لنوبة ألم في الرأس، ما سبب سقوطه أكثر من مرة في منطقة بالعاصمة عمان.

واستدعت مرتبات إدارة السير الدفاع المدني الذي لإسعاف الحالة، وحين تم فحصه تبين أن أعراض مرض كورونا بادية عليه، فتم تركه لحين قدوم لجنة الأوبئة المختصة بهذه الحالات.

وبحسب فيديو لفضائية “رؤيا” فإنه تم إسعاف الرجل من قبل الفريق المختص ومن ثم تعقيم كامل المنطقة التي كان موجوداً فيها، من قبل كوادر أمانة عمان.

هكذا تم التعامل مع حالة مشتبه بإصابتها بالكورونا في وسط البلد بعمان

هكذا تم التعامل مع حالة مشتبه بإصابتها بالكورونا في وسط البلد بعمانالتفاصيل: https://royanews.tv/news/210690#رؤيا_الاخباري #سوا_بالبيت

Gepostet von ‎Roya News – رؤيا الإخباري‎ am Montag, 6. April 2020

وأعلن وزير الصحة الاردني ، تسجيل حالة وفاة سادسة نتيجة الإصابة بفيروس المستجد، وكانت من بين 4 حالات اكتشفت الاثنين.

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من جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الاثنين، إن الحكومة قد تضطرّ خلال الأيّام المقبلة إلى فرض حظر تجوّل شامل لأكثر من يوم.

وأوضح العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الحظر الشامل يهدف إلى تمكين فرق التقصّي الوبائي من زيادة فاعليّة عملها.

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