“شاهد” راقصة تونسية مثيرة تتعرض للتهديد بالقتل على يد كتائب جهادية إذا خرجت من منزلها

كشفت الفنانة الاستعراضية التونسية، المعروفة بلقب “راقصة كورونا” الفنانة نرمين صفر، عن تعرضها لتهديدات بالقتل من قبل كتائب “عقبة بن نافع”، المصنفة كتنظيم إرهابي في تونس.

وحسب مقطع فيديو، نشرته الفنانة التونسية عبر صفحتها بفيسبوك رصدته “وطن”، فقد أطلقت صفر نداء استغاثة للسلطات التونسية، مؤكدةً أنها تلقت اتصالاً من شخص هددها بالقتل حال خروجها من المنزل.

Gepostet von Nermine Sfar am Sonntag, 5. April 2020

ونشرت الفنانة صفر، صوراً للرسائل المرسلة من الجاني، إضافة إلى رقم هاتفه، وتتضمن تهديداً صريحاً بالقتل.

يفدلك و لا يحكي بجده تهديد بالقتل 😐 Gepostet von Nermine Sfar am Sonntag, 5. April 2020

وبعد ساعات من الفيديو الأول، نشرت صفر، مقطع فيديو آخر، أكدت فيه أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، وتأمين حماية أمنية لمنزلها.

Gepostet von Nermine Sfar am Sonntag, 5. April 2020

الجدير ذكره، أن صفر اشتهرت بعد أن أثارت جدلاً واسعاً بتقديمها وصلات رقص مباشرة على صفحتها بفيسبوك، وذلك التزاماً بوعدها للمتابعين بتقديم تلك الوصلات حال فرض حظر التجول بتونس.

وتفرض تونس حظراً للتجول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي أدى إلى إصابة مئات التونسيين، فيما أعلنت الحكومة التونسية مؤخراً أنها دخلت في مرحلة الخطر بمواجهة الفيروس المستجد.

وتعتبر تونس أول دولة في العالم تفرض كامل الحجر الصحي في أراضيها، الأمر الذي قلل من عدد الإصابات بالفيروس.