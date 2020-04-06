“شاهد” السعودية فوز العتيبي تثير الجدل بوصلة رقص.. ومفاجأة غير متوقعة بنهاية المقطع

فجرت السعودية فوز العتيبي جدلاً واسعاً جديداً بعد نشرها مقطع فيديو، ظهرت فيه ترقص بينما يصورها زوجها ويشجعها.

وعلى موسيقى أغنية “شيك شاك شوك” ظهرت العتيبي وهي ترقص بشكل مضحك وسخيق عرضها لانتقادات حادة هي وزوجها الذي يشجعها على الخلاعة لجذب المتابعين.

كنت مبسوطة أرقص ماتوقعت بتكون النهاية كذا 🥺 pic.twitter.com/udMMtL7Nyi — فوز العتيبي (@zooztox) April 4, 2020

ويبدو أن مشهورة مواقع التواصل السعودية دبرت في متابعيها مقلباً بمناسبة أول أيام شهر أبريل، حيث وضعت في نهاية الفيديو لقطات مخيفة ومثيرة للفزع، وأجبرتهم على مشاهدته بتعليقها الذي وضعته على التغريدة المتضمنة للفيديو، والتي كتبت من خلالها: “كنت مبسوطة أرقص ماتوقعت بتكون النهاية كذا “.

وتبين أن وصلة رقص فوز العتيبي ومزاحها كان أمرًا لم يتقبله روّاد مواقع التواصل بصدر رحب، فانهالت التعليقات الساخرة والناقدة عليها.

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يذكر أن فوز العتيبي بطبيعة الحال ودون حجر منزلي، كانت متفرغة لنشر ومشاركة تفاصيل حياتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبحسب المعتاد فإن الانتقاد بات أمرًا أساسيًا في يومها، كما كانت عنوانًا للجدل وتصدرت قوائم البحث على الإنترنت في كثير من الأحيان.

وقبل ايام فجرت السعودية فوز العتيبي جدلاً واسعاً جديداً بعد نشرها مقطع فيديو تخطّت به الحدود مع زوجها على السرير.

وظهرت فوز العتيبي مع زوجها فيما يبدو أنه داخل شاحنة للرحلات وهو يقبّلها ويداعبها ويحتضنها بطريقةٍ ساخنة على السرير .

وأرفقت فوز العتيبي تعليقاً قائلة: ”هذي الرحلة ياما تخيلنا تفاصيلها وواسينا أنفسنا فيها أيام كانت قضيتنا بالمحكمة شكرا للقدر اللي سمح لنا أن نحققها“.

ووصف بعض المغردين ما تقوم به “فوز” مع زوجها بالإباحية.

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