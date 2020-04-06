أزمة بيض في السعودية تثير سخرية واسعة.. ابن زايد حرك 5 طائرات لإنقاذ ابن سلمان ومغردون يطالبون قطر بالتدخل!

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هشتاق “#السعودية_بدون_بيض”، والذي تصدر “تويتر” وتفاعل معه عدد كبير من النشطاء، في ظل الأزمة التي تواجهها السعودية نظراً لنقص المواد الغذائية وتحديداً البيض.

جاء ذلك، في الوقت الذي يواجه في الشارع السعودي أزمة نقص حادة في البيض، حيث تداول رواد “تويتر” مقطع فيديو نشره أحد المواطنين لزحام شديد أمام محل بيع بيض في مدينة الدمام.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن” فإن السعوديين تكسدوا أمام المحل لشراء أي كمية رغم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ورغم تفشي كورونا بشكل كبير في المملكة، غير ابهين بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس وحظر التجول المفروض بالسعودية.

"لا يوجد أي مشكلة إذا لم تأكلوا البيض لسنة كاملة" !!



مواطن يوثق تزاحم الناس على محل لبيع البيض غير آبهين للاجراءات الاحترازية للحد من انتقال عدوى فيروس #كورونا#السعوديه_بدون_بيض pic.twitter.com/1vE3JYONiL — حقوق الضعوف (@hukusfof) April 5, 2020

وتفاعل النشطاء عبر الهشتاق بتوجيه النقد للسعودية وسياساتها الاقتصادية الفاشلة، خاصة في ظل انهيار المملكة أمام فيروس كورونا، معبرين عن سخريتهم من الأزمة.

#السعوديه_بدون_بيض



سنجتث البيض من الدجاج ونحول المعركة لوسط مزرعة الدواجن

من أقول :

كتكوك الداشر — ام نايف حساب ١٤ (@Q400300) April 6, 2020

السعودية بدون بيض .

يوجه MBZ بارسال طائرات خاصة محملة بالبيض الى MBS .#السعودية_بدون_بيض pic.twitter.com/9N97h8wRL6 — احمد الجهرمي (@ajahrami1) April 6, 2020

باللهِ يا زعتر قم شف عند البقالة طبق بيض #السعودية_بدون_بيض pic.twitter.com/6tGwSFfBts — ‏﮼بدر‏﮼العتيبــــــــي (@QtrMilan) April 6, 2020

هذا وطالب عدد من النشطاء قطر العمل على حل أزمة البيض بالسعودية وتقديم العون لها في هذه الأزمة.

اتمنى من مؤسسة قطر الخيرية مساعده المملكة العربيه السعودية بأرسال بعض

صناديق البيض.

#السعودية_بدون_بيض pic.twitter.com/sb98QZVWsZ — مُحَمَّد بن مُبارَك 🇶🇦 (@MI997_) April 6, 2020

وعلق العميد السابق في المخابرات القطري، شاهين السليطي، على الأزمة بالقول: “الحمدلله على نعمة الحصار التي جعلت من قطر تعتمد على قدراتها وسابقت الزمن لتوفير أمنها الغذائي”.

وأضاف السليطي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “سبحان الله الذي أنطق الطمطامة مفتي السعودية بأن حصار قطر فيه خير لأهلها، فعلاً نحمد الله وقالها #تميم_المجد رب ضارة نافعة، الآن #السعودية_بدون_بيض واقترح على المفتي صحن شكشوكة بدون بيض”.

الحمدلله على نعمة الحصار التي جعلت من قطر تعتمد على قدراتها وسابقت الزمن لتوفير أمنها الغذائي

سبحان الله الذي أنطق الطمطامة مفتي السعودية بأن حصار قطر فيه خير لاهلها

فعلاً نحمد الله وقالها #تميم_المجد رب ضارة نافعة .

الان #السعودية_بدون_بيض واقترح على المفتي صحن شكشوكة بدون بيض — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) April 5, 2020

وعلى الرغم من تفاقم الأزمة، إلا أن السعودية تواصل نفيها لذلك، حيث قال رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن عبدالله كدمان، إن أسعار البيض مستقرة ولا يوجد أي تغيير أو نقص.

وزعم كدمان، وفق صحيفة “سبق” الموالية لنظام محمد بن سلمان، أن هناك وفرة وأن إنتاج المزارع في السعودية يبلغ أكثر من 15 مليون بيضة يومياً بما لا يقل عن 43 ألف كرتون في اليوم.

وقال “كدمان”: “المزارع متواصلة في الإنتاج والتوصيل لمنافذ البيع، وأن الأمر لم يطرأ عليه أي تغيير سواء في الأسعار أو في المعروض، متابعاً: “لا يوجد أي تأثير في ظل تداعيات أزمة كورونا، والتنسيق قائم بين الوزارات المسؤولة التجارة والزراعة والغذاء مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الفائض من منطقة لأخرى”.

ووصف ما يحدث حالياً بأنه تغير في سلوك المستهلك فقط، وقال اطلعت على المقطع المتداول والذي أظهر تدافعاً على أحد منافذ بيع البيض بالمنطقة الشرقية، مشيراً بأن الملاحظ أن كل شخص يغادر المحل كان يحمل ما بين ستة إلى تسعة أطباق وهذا معناه ضعف الطلب أو الاحتياج.

واستكمل: نصيحتي للمستهلك لا يشتري إلا وفق حاجته كون البيض منتجاً لا يقبل التخزين ومتوافراً وبنفس الأسعار دون تغيير والمزارع تنتج بكميات كافية تغطي الاحتياج المحلي وهناك توجيه بزيادة العرض حتى يطمئن المستهلك بأن الأسعار لن تتغير.

وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة، من أن وباء كوفيد-19 يهدد بالتسبب بنقص الغذاء لدى مئات الملايين من الناس حول العالم، ومعظمهم في إفريقيا، ممن يعتمدون على استيراد المواد الغذائية والتصدير لدفع تكاليفها.

وقال عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من روما: “بوجه عام، نواجه صدمة في الإمدادات عندما نكون أمام أزمة جفاف أو صدمة في الطلب مثلما يحدث في ظل الركود، ولكننا اليوم نواجه كليهما”.

وأضاف: “أن نشهد هاتين الأزمتين في الوقت نفسه وعلى نطاق عالمي؛ هذا ما يجعله حقا وضعاً غير مسبوق”، محذراً من أن العواقب الاقتصادية ستكون مدمرة بالنسبة للعديد من الدول الفقيرة أكثر من المرض نفسه.

وفي آخر إحصائية، سجلت السعودية 206 حالات جديدة، الأحد، وذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في المملكة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 2385.

وقال المتحدث باسم الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات في المملكة وصل إلى 2385 منها 1863 حالة نشطة وأشار إلى أن حالات الشفاء بلغت 488 والوفيات 34.

وكانت السعودية قد سجلت 140 حالة جديدة السبت، ليرتفع إجمالي عدد المصابين حتى ذلك اليوم إلى 2179.

أما حالات الوفيات فشهدت ارتفاعا بـ5 حالات، إذ كان عدد الوفيات السبت 29 حالة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الصحة في الإحاطة اليومية التي قدمها بتاريخ 4 إبريل/نيسان.

وارتفعت حالات الشفاء في المملكة من 420 إلى 488، ما يعني تسجيل 68 حالة شفاء من المرض في السعودية.