“شاهد” ياسمين صبري تثير الجدل بصور خاصة من على يخت أبوهشيمة.. ما علاقة هيفاء وهبي؟

عادت الفنانة المصرية ياسمين صبري، لإثارة الجدل بشأن علاقتها برجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة حيث التقطت صورا اثناء تواجدها على متن يخت خاص رجح النشطاء أنه ملك أبوهشيمة متسائلين عن طبيعة العلاقة بينهما حيث أعلن عن خطوبتهما فقط.

وعبر حسابها بانستجرام نشرت ياسمين صبري صورا وهي تقضي وقتا على أحد اليخوت، لتُثير حالة من الجدل والتكهنات، إذ من المعروف أن أبو هشيمة يملك يختا خاصا، وبالتالي حلل كثيرون أن ياسمين تقضي وقتها حاليا على متن اليخت مع أبوهشيمة متجاهلين قوانين الحجر المنزلي.

الصور التي انتشرت على نطاق واسع أثارت عدة تساؤلات حول ما إذا كان أبوهشيمة وياسمين قد تزوجا رسميا، أم أنهما يقضيان وقتهما معا خلال فترة الحظر.

وتساءل البعض:”كيف تنتقل ياسمين بهذه السهولة في حال كانت تذهب معه لقضاء الوقت، فيما رجح البعض أن يكون الاثنان قد تزوجا لكنهما بانتظار انتهاء أزمة كورونا من أجل إقامة حفل زفاف.”

وسبق أن أثارت ياسمين صبري جدلا واسعا بظهورها مع أحمد أبوهشيمة وهي ترتدي فستانا بنقشة النمر كانت قد ارتدته قبلها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي طليقة أبو هشيمة بصورة أخرى معه.

وقال ناشطون إنه ربما تكون كل هذه الصور التي تلقطها ياسمين صبري رفقة ابوهشيمة، موجهة بشكل غير مباشر لطليقته هيفاء وهبي لغرض في نفس ياسمين، حسب وصفهم.