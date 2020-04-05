فيزون أسود ضيق وحُضن ساخن.. هكذا احتفلت كارمن سليمان بعيد زواجها الثالث

استعرضت الفنانة المصرية كارمن سليمان رشاقتها بفيديو عبر تطبيق “تيك توك” وهي ترتدي “فيزون” أسود ضيق، وتيشرت رياضي قصير.

حيث قامت كارمن سليمان بوضع رأسها نحو قدمي زوجها المُلحن المصري مصطفى جاد، ثم قلبت نفسها بحركة بهلوانية، انتهت بـ”حضن” رومانسي بينهما.

وعلقت كارمن على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “تويتر”: “عيد زواج ثالث سعيد، ربنا يخليك ليا و مايحرمنيش منك أبداً”.

وفجر مقطع الفيديو تغريدات ساخرة من الجمهور، فبينما أشاد البعض برومانسيتهم، سخر آخرون من صغر حجم جسدها، متسائلين “كيف أنجبت ومازالت بهذه الرشاقة؟”.

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان هو كليب بعنوان “بصاتك”، وهي أغنية من كلمات سامي علي، ألحان ورؤية فنية وإشراف عام مصطفى جاد، وتوزيع ماز، والكليب إخراج أمير رواني.