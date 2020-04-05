الأرقام الحقيقية للمصابين بكورونا في السعودية مخيفة.. “مجتهد” يفجر مفاجأة صادمة ويكشف ما أخفاه النظام

فجر المغرد الشهير “مجتهد” مفاجأة صادمة عما قال إنها الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا المستجد في السعودية، مؤكدا أن الوضع في المملكة أصبح مخيفاً جداً وسط حالة من التعتيم الرسمي المتعمد من قبل النظام.

وقال “مجتهد” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) حيث يحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص، إن الأرقام الحقيقية للوباء في كافة المملكة مخيفة مشيرا إلى وجود أكثر من ١٠٠٠ حالة في مستشفى الشميسي بالرياض مع مئات الحالات في المستشفيات الأخرى بخلاف الآلاف من الحالات في الحجر دون مستشفى، حسب وصفه.

الأرقام الحقيقية للوباء في كافة المملكة مخيفة



أكثر من ١٠٠٠ حالة في مستشفى الشميسي – الرياض مع مئات الحالات في المستشفيات الأخرى هذا سوى الآلاف في الحجر دون مستشفى



في مكة تخصيص مستشفى الملك عبد العزيز إضافة لمستشفى النور للوباء



في مكة ٥٠ عنصر من الطاقم الطبي مصابون — مجتهد (@mujtahidd) April 5, 2020

وأوضح المغرد الشهير بتسريباته من داخل أروقة الحكم بالمملكة أنه في مكة تم تخصيص مستشفى الملك عبد العزيز إضافة لمستشفى النور لمواجهة الوباء، مشيرا لوجود٥٠ عنصرا من الطاقم الطبي مصابون في مكة.

شاهد أيضاً: هذا ما حدث لكميات ضخمة من الخضروات والفاكهة.. فيديو “صادم” قلب سلطنة عُمان والحكومة توضح

وتابع “مجتهد” في تغريدة لاحقة:” سلسلة من المباني والفنادق في كافة المدن للحجر، العدد الكلي عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف”

سلسلة من المباني والفنادق في كافة المدن للحجر



العدد الكلي عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف



أجهزة الفحص قليلة ولا تزال أجهزة قديمة تعطي النتيجة بعد أيام رغم توفر أدوات الفحص على شكل علبة تعطي النتيجة خلال دقائق



ابن سلمان يفرض حظر التجول الكامل ولا يريد أن يعترف بالرقم الحقيقي — مجتهد (@mujtahidd) April 5, 2020

وأضاف:” أجهزة الفحص قليلة ولا تزال أجهزة قديمة تعطي النتيجة بعد أيام رغم توفر أدوات الفحص على شكل علبة تعطي النتيجة خلال دقائق”

وشدد في نهاية تغريدته على ابن سلمان يفرض حظر التجول الكامل ولا يريد أن يعترف بالرقم الحقيقي.

ولا يمكننا التأكد فيه من المعلومات المتداولة على مواقع التواصل بشكل مستقل، وسبق أن تحدث المعارض السعودي الدكتور سعد الفقيه عن نفس الأمر مؤكدا أن هناك كارثة في المملكة والنظام يعتم عليها.

ورسميا أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، أحدث الأرقام بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت “واس” عن المتحدث باسم الصحة السعودية قوله، إن هناك 2385 حالة في البلاد، منها 1863 نشطة، مشيرا إلى أن مجموع المتعافين بلغ 488 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 34 حالة.

وأضاف المتحدث أن نسبة المصابين من السعوديين تبلغ 47 بالمئة، فيما تبلغ نسبة غير السعوديين 53 بالمئة.

وفي إطار استعدادات المملكة لمواجهة كورونا، أعلن الهلال الأحمر السعودي أنه جهز أكثر من ألف إسعاف للمساعدة في مواجهة الفيروس، المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأشار الهلال الأحمر السعودي إلى وجود 485 مركزا و13 غرفة عمليات تشارك في مواجهة الوباء، بحسب (واس).

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb