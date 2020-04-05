فيديو مُبكي.. “شاهد” ماذا قالت هذه المُسنة الأردنية في ظل أزمة كورونا

تناقلت صفحات ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يصوّر سيدة مُسنة أردنية، تتحدث عن الأوضاع العامة في البلاد في ظل هذه الأزمة، وفي ظل حالة حظر التجول للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت السيّدة العجوز في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”: “الحمد لله رب العالمين، الوضع سيء وكل مالو بالنازل”.

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وتابعت: “وبالذات فئة العمال، يعني اذا ما داروش بالهم على ولادهم وأهاليلهم والشعب هذا المسكين اللي قاعد بالدور، ما بتنفع هذه الشغلة، وبتزيد يمّا بتزيد”.

وأضافت: “قالوا في توزيع وفي مونة، ولحتى الآن ما شفنا شي، وانا عايشة لحالي”.

وزادت: “لازم نشدّ حالنا عشان نقوى على هذا المرض، الصين بحالها قدرت عليه واحنا لازم نقدر”.

اسمع يا صاحب القرار الحجه اختصرت بكلامها كل الكلام

اتركوك من تلميع الصوره الخارجيه وانقذو الشعب من كوارث قد تكون أشد فتكا من كورونا#الاردن pic.twitter.com/nlCBylItqw — اسلام العبادي Eslam AL3badii (@eslamal3badi) April 5, 2020

ولاق مقطع الفيديو ردود أفعال المغردين والمعلقين عبر تويتر، حيث قال أحدهم: “يا رب رحتمك، بنخاف يصير أمام خيارين، الموت من كورونا أو الموت من الجوع، فأيهم سيختارون”.

يارب رحمتك بنخاف يصير امام خيارين الموت من كورونا أو الموت من الجوع فأيهم سوف يختارون ؟؟؟ — Hanan Alsageir (@HAlsageir) April 5, 2020

فيما قال آخر: “لدينا بقية دولة استطاعت أن تفعل الكثير، فكيف لو أبقيتم لنا كل دولتنا”.

وتابع: “انها بركة الأردن المبارك، الذي استودع الله فيه سر الأسرار”.

لدينا بقية دولة استطاعت أن تفعل الكثير فكيف لو أبقيتم لنا كل دولتنا إنها بركة الأردن المبارك الذي استودع الله فيه سر الأسرار — الشاعر ‏ماجد المجالي (@majedalmajally) April 5, 2020

يُشار إلى أن الأردن فرض حظراً للتجوال منذ أسبوعين مع بداية اشتداد أزمة كورونا، في حين بلغ عدد المصابين بالفيروس بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية 323 حالة إصابة مؤكدة حتى اللحظة، فيما يستقر عدد الوفيات على 5 حالات وفاة بسبب الفيروس.

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