“شاهد” ماذا فعل وزير الصحة الأردني سعد جابر قبل دخوله الى أحد المحلات التجارية

بيّن مقطع فيديو التزام وزير الصحة الأردني سعد جابر بطابور للمواطنين قبل الدخول إلى أحد المحلات التجارية في العاصمة الأردنية عمّان.

ويأتي وقوف وزير الصحة الأردني سعد جابر في طابور وبنظام للدخول إلى المحل، في سياق الإجراءات الوقائية التي يتم إتباعها في المملكة الأردنية.

وكان الأردن أعلن قبل أسبوعين حظراً للتجوال في كافة أرجاء المملكة، وبعدها قررت السلطات إعطاء المواطنين استثناءات للخروج إلى المحلات الغذائية والمخابز، ولكن بشرط الالتزام بترك مسافة كافية بين كل مواطن وآخر، خلال الوقوف من أجل شراء المستلزمات الغذائية، وذلك للوقاية قدر الإمكان من نقل العدوى،.

ومساء الأحد، أعلن جابر عن تسجيل (22) حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى ( 345)، بما فيهم المتعافين، فيما توفي 5 أشخاص بالفيروس .

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