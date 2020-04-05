ريهام سعيد تفضح ريم البارودي بعد تسريب مكالمتها.. “شاهد” هذا ما حصل بينهما بعد لايك على صورة طليقها!

يبدو أن الأزمة بين الفنانة المصرية ريم البارودي، والإعلامية ريهام سعيد، لم تكن كذبة إبريل كما تكهن الجمهور الذي كان شاهداً على صداقتهما القوية.

فبعد تسريب فيديو تشتم خلاله ريم البارودي، ريهام بأشنع الألفاظ، وقالت “إن جزمتها برقبة ريهام، بدأت خيوط الخلاف تتكشف”.

حيث ظهرت ريهام سعيد بفيديو عبر “انستجرام” مدته 25 دقيقة، كشفت خلاله مفاجأة صادمة.

حيث أكدت ريهام أن ريم البارودي شنت هذه الحرب عليها بسبب “لايك” وضعته على صورة طليق ريم وسمية الخشاب، الفنان أحمد سعد.

وقالت ريهام إن بداية الخلاف كان حين تجاهلت ريم بارودي دعمها في آخر أزماتها، وهي المرض، ثم أزمة مرضى السمنة، قبل أن تتحول ريم إلى وحش كاسر فقط بسبب “لايك”.

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وأكدت ريهام سعيد أنه لا رجعة لعلاقتها بريم بارودي، مُعاتبة اياها أنها عايرتها بأنها خسرت كل شيء، وقالت ريهام: “لدي نعم كثيرة، لدي زوج وعائلة وأطفال، وصحتي جيدة”، وكأنها تُلطش ريم التي أضاعت سنوات عمرها في علاقة غير ناجحة مع المُطرب أحمد سعد، والذي تزوجها سراً قبل أن يتخلى عنها من أجل سمية الخشاب، والتي أيضاً طلقها لاحقاً بعد سلسلة فضائح أثارت الإعلام المصري آنذاك.

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