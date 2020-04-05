ابتسم أنت في مصر.. توقيف 4 مصريين صلوا الجمعة في الشارع بينما سمح للمئات بحضور جنازة كاهن في الكنيسة القبطية!

أثار توقيف النيابة العامة المصرية، أربعة مواطنين صلوا صلاة الجمعة في الشارع، في الوقت الذي سمح فيه للمئات بحضور جنازة كاهن بالكنيسة القبطية غضباً واسعاً في صفوف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذي اعتبروه نوع من زرع الفتنة في مصر.

وهاجم النشطاء، السلطات المصرية لعدم فرضها للنظام والقانون واهمالها خروقات التعليمات الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي ينذر بكارثة على أعلى المستويات في مصر حال استمر الوضع على ما هو عليه.

الإعلامي المصري هيثم أبو خليل، نشر تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”، انتقد فيها الموقف، قائلاً: ” فتنة …! ليه بتفرق في المعاملة بين مكونات شعب واحد ؟! جنازة يشارك فيها المئات من الإخوة المسيحيين داخل الكنيسة…! بينما اعتقال 4 أشخاص في الغردقة لأنهم صلوا الجمعة رغم قرارات الحظر..!”.

كفاية فتنة …!

ليه بتفرق في المعاملة بين مكونات شعب واحد ؟!

جنازة يشارك فيها المئات من الإخوة المسيحيين داخل الكنيسة…!

بينما إعتقال 4أشخاص في الغردقة لأنهم صلوا الجمعة رغم قرارات الحظر..!!https://t.co/y3EONwB9x2#كورونا_مصر pic.twitter.com/vDw2tQFZ7B — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 4, 2020

وأضاف أبو خليل: “القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذوكسية القبطية مع عمرو أديب يبرر التكدس والزحام في الكنيسة لأنها لجنازة كاهن خدم الكنيسة 46 عام..!، تاني حد يقوله حضرتك اعتقلوا 4أشخاص في الغردقة بيصلوا الجمعة المفروضة علي المسلمين منذ اكثر من 1400سنة!!!!!”.

“وطن” رصدت عدداً من ردود أفعال المصريين على ممارسات نظام عبد الفتاح السيسي، والذين عبروا عن امتعاضهم من النظام الذي يتخبط ويترنح في مواجهة الفيروس المستجد.

المفروض يتحاسبو زى مابيحاسبو الناس اللى حاولت تصلى — sh mohamed (@shmoham60324703) April 4, 2020

دا كاهن بقي

انما ال ٤ كانو بيصلوا الجمعة!!

حسبنا الله ونعم الوكيل — Said (@MZlO2xkC53XeuRy) April 5, 2020

دول شعب و دول شعب….و شتان بينها .. — قلب الأسد (@cueBhayymMLYATU) April 4, 2020

ديه حاجه يشغلوبيها الناس ببعض عشان يقولومفيش كورونا ينزل الشعب للمصنع رجال الأعمال زعلانين — Mimo mimo (@Mimomim35505468) April 4, 2020

من الجدير ذكره أن السلطات المصرية اتخذت سلسلة إجراءات لمنع تفشي وباء كورونا المستجد بينها إغلاق المساجد ودور العبادة حتى إشعار آخر، ومنع التجمعات والتجمهر بين المواطنين، في الوقت الذي تتكم فيه السلطات المصرية على أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا وفق دراسات دولية.

وحسب آخر إحصائية رسمية، فقد قفز عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، السبت، حاجز الألف بعد تسجيل 85 حالة إيجابية جديدة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 71 والشفاء إلى 241.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصري، خالد مجاهد، أن مصر سجلت 85 حالة جديدة مصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى ألف و70 حالة.

وسجلت مصر 5 وفيات جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة جراء هذا الفيروس في البلاد إلى 71، وفقا لما ذكره مجاهد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إلى أن عدد الحالات التي شُفيت وصل إلى 241 وذلك بعد خروج 25 مصابا من مستشفى العزل السبت.