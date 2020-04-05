مُصيبة جديدة على رأس ابن زايد.. الإمارات تطلب رسمياً إلغاء معرض ” إكسبو 2020 دبي”

قدمت الحكومة الإماراتية، طلباً رسمياً إلى المكتب الدولي للمعارض، بطلب تأجيل معرض “إكسبو 2020 دبي”، إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021.

واقترحت الإمارات، إقامة المعرض في الفترة من أول أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى 31 مارس/آذار 2022، وذلك بسبب أزمة كورونا، حيث كان من المفترض أن يُقام المعرض في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ويتطلب تغيير موعد المعرض موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض (عددها 170) على الاقتراح؛ لكن الإمارات طلبت الحصول على موافقة لمواصلة استخدام “إكسبو 2020 دبي” كاسم رسمي للمناسبة رغم التأجيل.

من جانبه، قال معرض “إكسبو الدولي 2020 دبي” في حسابه على تويتر، إن قرار التأجيل المقدم إلى المكتب سيُنظر في اجتماع له يوم 21 أبريل/نيسان الجاري.

يُعد إكسبو من أهم المعارض للأعمال والفعاليات الثقافية، ويقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض، ومقره باريس، وكان من المقرر إقامته بمدينة دبي في نسخته المقبلة.

وفي وقت سابق، ألغت دبي، التي تستضيف مئات المؤتمرات سنوياً، سلسلة مناسبات ثقافية وترفيهية خلال الأسابيع الأخيرة؛ على خلفية تفشي فيروس كورونا، كما اتخذت إجراءات إضافية للحد من انتشار العدوى.

وشددت إمارة دبي القيود التي تفرضها على حركة التنقل، وأعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تكثيف “عمليات التعقيم” التي تجريها السلطات المحلية، وقالت في بيان إنها اتخذت “إجراءات مشددة لتقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة على مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

كما شددت السلطات على ضرورة التزام السكان “بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة، مع استمرار عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبرماركت، وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء، بصورة طبيعية”.

يأتي ذلك في حين ارتفعت إصابات كورونا في الإمارات إلى 1505، مساء السبت، منها 10 وفيات و125 حالة تعافٍ.

وفي وقت سابق، أعلن منظمو معرض “إكسبو دبي2020” الدولي والذي تبني عليه الإمارات آمالا واسعة في تحسين وضعها الاقتصادي المتردي، عن تأجيل إطلاق المعرض، الذي كان من المقرر أن تستضيفه مدينة دبي، خلال الفترة من 20 أكتوبر المقبل وحتى 10 أبريل 2021، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا المستجد” في الإمارات.

وقالت الصفحة الرسمية للمعرض، في مقطع مصور: “بينما واصلنا عملنا نحو أكتوبر 2020، بدأ عالمنا يعاني من أزمة لم ير مثيلا لها… محنة صعبة تأثرت بها المجتمعات في كل مكان؛ لذا لا بد لمسيرتنا من تتخذ منعطفا مختلفا… علينا تغيير تاريخ افتتاح إكسبو 2020 دبي”.

كما أكد منظمو المعرض أن أحد الموظفين أصيب بفيروس كورونا وإنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره.

ووفق ما نقلته وكالة “رويترز” أكد متحدث وجود حالة إصابة تعقيبا على خطاب أبلغ المتعاقدين بها وجاء فيه أن معرض إكسبو 2020 دبي “سيواصل العمل وتقديم كل خدمات الدعم الضرورية بما يسمح باستمرار أعمال الإنشاء في الموقع”.

وقال المتحدث “كل من يتواصلون أو يخالطون هذا الشخص ملتزمون ببروتوكولات هيئة الصحة بدبي بما في ذلك إجراءات الفحص والحجر والعزل الذاتي”.ش