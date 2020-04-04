فيديو صادم ولا يبشر بخير.. هل حدثت مجاعة بالكويت حتى يفعل المواطنون كل هذا بسبب “البصل”؟

كان “البصل” بداية أزمة الممثلة الكويتية حياة الفهد مع الوافدين الأجانب حين قالت خلال مداخلة هاتفية عبر إحدى الفضائيات “والله شيء يقهر اليوم دسيت السائق يجيب بصل ما في في كل السوق بعدين في واحد عرض عليه كيس البصل ب 12 دينار الديرة خربانة من تجار الإقامات وإذا استمر هالوضع وما اتسفروا العمالة الزايدة واتحاكم الكفيل واتسجن واتغرم الكويت هتضيع”.

ويبدو أن أزمة البصل قد أصبحت حقيقة، بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم ولا يبشر بخير يُظهر مواطنين من الكويت يتدافعون ويشتبكون لشراء البصل بعدما وصلت شحنة من السعودية.

فيديو / فوضى بسبب البصل ! pic.twitter.com/rUz0ccvVMT — المجلس (@Almajlliss) April 3, 2020

ودشن النشطاء هاشتاغ #الكويت_بدون_بصل، يُظهر تعاطف المغردين مع أزمة البصل في الكويت، فأعاد مغرد نشر الفيديو مُعلقاً: “حسب موصلني من دوله الكويت الله يكون بعونهم”.

#الكويت_بدون_بصل



حسب موصلني من دوله الكويت الله يكون بعونهم pic.twitter.com/K1YwUo0Ebv — خالدفيصل الشمري (@tpq25) April 3, 2020

ورغم أن البعض شكك بالفيديو، وأكد أنه قديم، إلا أن ظهور أحد التُجار في مقطع فيديو- يُعلن من خلاله أنه بعد اجتماع لأكثر 500 مزرعة، قامت قبيلة العوازم الشهيرة بإزالة أبواب مزارعهم من أجل الكويتيين والمقيمين- يؤكد وجودها

بعد اجتماع لـ أكثر 500 مزرعة

عيال عطا «العوازم» يشيلون أبواب مزارعهم لأجل الكويتين والمقيمين

ومليون نعم انتم اعيال عطا واهل العطا

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وخل التاجر اللى ماسك الخضره على اهل الكويت تخيس خضرته ومافينا خير بعد الازمة ان شرينا من التاجر وخلينا المزارع الكويتي 👌🏻🇰🇼 🙂 pic.twitter.com/3u0I7Cg4f1 — Ahmad Almutairi | احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) April 4, 2020

من جانبه نشر وزير التجارة والصناعة الكويتي الحالي خالد الروضان فيديو يؤكد فيه أن الأزمة مُفتعلة بسبب بعض التُجار المستغلين.

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وكتب على حسابه الرسمي عبر “تويتر”: “البصل متوفر والمستغل سيحاسب والسوق إما أن يدار بشكل مهني ووفق الاشتراطات الوقائية أو سيديره إخوانكم من وزارة الداخلية والبلدية والتجارة.”

سبب آخر أعان تجار الأزمات هو سوء تنظيم شركة وافر وهو ما سنضع له حد



البصل متوفر والمستغل سيحاسب والسوق إما أن يدار بشكل مهني ووفق الاشتراطات الوقائية أو سيديره اخوانكم من وزارة الداخلية و البلديه والتجارة



كلمة أخيرة لهؤلاء التجار السوق لأهل الكويت ولن نسمح لكم بالعبث فيه ٣ pic.twitter.com/JLoqfu4xyb — خالد الروضان (@kalroudan) April 3, 2020

وتابع محذرا:”كلمة أخيرة لهؤلاء التجار السوق لأهل الكويت ولن نسمح لكم بالعبث”.

وكانت النائبة في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، قد طالبت أيضاً الحكومة بترحيل الوافدين، واصفةً إياهم بـ”الخطر” على الكويت، وأنهم أحد أهم أسباب انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أنه أواخر مارس الماضي أيضا سادت حالة من القلق بين المواطنين في الكويت على مواقع التواصل عقب تداول مقطعا مصورا، أظهر مجموعة من الأشخاص وهم يتكالبون على شراء البصل بطريقة غير حضارية تزامنا مع الظرف الحرج الذي تمر به البلاد ما أثار مخاوف حول ندرة السلع الأساسية بالأيام المقبلة.

بشأن فيديو التدافع على «بصل» في الفرضة



التجارة: ضبط المتسببين بالحادثة وعمل محضر لهم وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية معهم وتحويلهم للنيابة ورفع توصية بإبعادهم pic.twitter.com/92OmYAYKD3 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) March 26, 2020

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد اثارت جدلا واسعا بحديثها عن مجاعة متوقعة في الكويت، ناصحة الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة ودعم مربي الدواجن والماشية لتفادي وقوع أزمة كارثية إذا تم وقف الاستيراد بسبب تفشي الوباء.

وأظهر المقطع الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من العمال يتدافعون أمام حاوية بصل بسوق “الفرضة” في محاولة للحصول على كيس.

من جانبها علقت وزارة التجارة الكويتية، على مقطع الفيديو الصادم والذي أثار القلق بين المواطنين.

وقالت الوزارة وفق وسائل إعلام محلية كويتية، إنه فيما يتعلق بحادثة التدافع الخاصة بالبصل في سوق الفرضة فأنه تم ضبط المتسببون في هذه الحادثة وعمل محضر لهم وسيتم إتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة معهم وتحويلهم للنيابة ورفع التوصية بإبعادهم إداريا.

واضافت في بيان صحفي أن مفتشي الوزارة تعاملوا مع الحدث العرضي من خلال التنسيق بينهم وتوزيعهم، مبينة انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وتنظيم السير للباعة والمستهلكين وفق الخطط الموضوعة والامور تسير بشكل طبيعي.

يشار إلى أن الكويت تعتمد على استيراد الأغذية بنسبة تتجاوز 90 بالمائة، وذلك بسبب ندرة الأراضي الزراعية، المناخ غير الملائم، والشح المائي.

وتنتج الكويت نحو 66 % من استهلاكها من الخضار، وتستورد 75 % من احتياجات استهلاكها من الفاكهة.

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