“إن الخبز يشتكي إلى الله منا”.. “شاهد” هذا ما وجده عامل نظافة أردني أثناء حملة تنظيف بالعاصمة

أظهر مقطع فيديو تناولته صفحات ونشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قيام أحد عمال النظافة في الأردن بتصوير ربطات من الخبز الذي فسد خلال التخزين.

ويُسمع من مقطع الفيديو صوت رجل النظافة يقول: “يا اخوان استحلفكم بالله العظيم، فينا حدا في الأردن مات من الجوع؟”.

وتابع: “وقعنا في المطب مع بداية الاسبوع الماضي، الخبز مش موجود”.

وأضاف وهو يحمل ربطات من الخبز التالف: “ربطات زي ما هي بتحكي عن حالها، صدقاً وبأمانة يا اخوان، ان الخبز يشتكي حاله إلى الله منا، والله العظيم”.

وزاد: “والله العظيم هذا بطر يا إخوان، والله أشد الدول فقراَ لم يصل بها الوضع لهذا الحال”.

الرجاء مشاركة هذا الفيديو pic.twitter.com/pZw9ezFIDh — معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) April 3, 2020

و شهدت المملكة الأردنية حالة من الإقبال الشديد على المخابز والخبز والمواد الغذائية مع بداية أزمة كورونا وحظر التجول، الأمر الذي دعاهم لمراكمة ربطات من الخبز في منازلهم، لتتلف بعدها دون أن يستفيدوا منها.

وفي ردود الأفعال حول مقطع الفيديو الذي أثار جدلاً واسعا، قالت صاحبة حساب” سوسن بلبل” في تعليق لها على تويتر: “حسبي الله ونعم الوكيل والله في ناس بتتمنى ربطة الخبز”.

حسبي الله و نعم الوكيل والله في ناس بتتمنى ربطة الخبز 😔 — Sawsanbulbul (@Sawsanbulbul4) April 3, 2020

أما آخر فقال: “حسبي الله ونعم الوكيل فيه اللي برمي خبز، مين ما كان حسبي الله فيه، وبصير بحاجة اللقمة ويحس فيها وبالنعمة اللي هوه فيها”.

حسبي الله ونعم الوكيل فيه اللي يرمي خبز مين ما كان حسبي الله فيه

ويصير بحاجة اللقمة ويحس فيها وبالنعمه اللي هوه فيها — 𝓐𝓛𝓘 (@AliSmarah) April 3, 2020

أما غادة الجزاز فقالت: “استغفر الله العظيم وأتوب إليه، والله حرام كيف ربنا بده يرفع البلاء واحنا بنكفر بنعمه”.

استغفر الله العظيم واتوب اليه

والله حرام كيف ربنا بده يرفع البلاء واحنا بنكفر بنعمة . — Ghada Al Jazzaze 🇯🇴🇯🇴🇯🇴 (@jazzaze) April 3, 2020

فيما كتبت “زهرة الخزامي” تعليقاً قالت فيه: “سؤال، لما الواحد عندو ربطة خبز زيادة، صعب عليه يعطيها لناس محتاجة، ما بيعرف ناس محتاجة يروح يعطيها لشيخ جامع يتبرع فيها يفرزها بالفريزر مش يكبها بالزبالة”.

وختمت: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

هس سؤال لما لواحد عندو ربطت خبز زيادة صعب عليها يعطيها لناس محتاجة مابعرف ناس محتاجة يروح يعطيها لشيخ جامع يتبرع فيها يفرزها بلفريزر مش يكبها بلزبالة 💔💔

حسبي الله ونعم الوكيل — زهرة الخزامى (@aseelabualhijaa) April 3, 2020

يُشار إلى أنه وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الأردنية، بلغت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة الأردنية 310 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس، 5 حالات وفاة، أما عدد حالات الشفاء فارتفعت إلى 58 حالة.