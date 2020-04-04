فيديو هروب وافدين من “مطرح” الموبوءة بكورونا يقلب سلطنة عُمان والحكومة تكشف الحقيقة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بمقطع فيديو زعم متداولوه أنه يوثق هروب عدد من العمالة الوافدة، من ولاية مطرح التي تفشى بها فيروس كورونا المستجد وتم عزلها تماما إلى خارج الولاية.

وبعد الجدل الكبير الذي أثاره المقطع اضطرت السلطات للرد وكشف حقيقة المقطع المزعوم.

لاصحة للمقطع المتداول بعنوان هروب عمالة وافدة من مطرح إلى خارجها.

المقطع يعود لفترة سابقة في سداب، ويوثق عودة عدد من الصيادين من البحر.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/wvW2n60jTM — (Oman VS COVID19) عمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) April 4, 2020

حساب “عمان تواجه كورونا” الرسمي على تويتر والتابع لمركز التواصل الحكومي بالسلطنة، أكد أنه لاصحة للمقطع المتداول بعنوان هروب عمالة وافدة من مطرح إلى خارجها.

وأوضح الحساب وفق ما رصدته (وطن) أنّ المقطع يعود لفترة سابقة في سداب، ويوثق عودة عدد من الصيادين من البحر.

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وكانت شرطة عمان السلطانية نفذت العزل التام لولاية مطرح وقامت الأربعاء، بإغلاق الحركة المرورية عن الطرق المؤدية إلى الولاية وهي ( روي، الحمرية، الوادي الكبير، وأجزاء من منطقة دارسيت)، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة العماني، كشف الأسبوع الماضي أن السبب وراء إغلاق ولاية مطرح أنها شهدت بداية ظهور حالات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

من جانبها قالت شرطة عمان السلطانية إن المواطنين والمقيمين والعاملين في ولاية مسقط والمناطق التابعة لها، يمكنهم الدخول والخروج عبر طريق القرم-دارسيت-كورنيش مطرح-مسقط-البستان.

وذكرت الشرطة بأن ذلك يأتي نظرًا للعزل الصحي العام على بعض مناطق ولاية مطرح.

وكانت شرطة عمان السلطانية قد قامت صباح الأربعاء بإغلاق الحركة المرورية عن الطرق المؤدية إلى ولاية مطرح ( روي، الحمرية، الوادي الكبير، وأجزاء من منطقة دارسيت)، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

وأكدت الشرطة بأن هذا العزل هو عزل صحي تام لولاية مطرح ويأتي ضمن الإجراءات الاحترازية.

كما أشارت الشرطة إلى أنه سيتم تسهيل دخول الشاحنات والسلع التموينية والخدمات الأساسية والطبية للولاية مثل الوقود والصرف الصحي وغيرها.

من جانبه قال الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة بسلطنة عمان إن الوباء ما يزال في مستوى تصاعدي والأسرّة في أقسام العناية المركزة في مستشفيات السلطنة قد لا تكفي لاستيعاب الحالات إذا ما ارتفعت وتيرة تفشي الجائحة.

وأكد “السعيدي” أن المختبرات والكوادر البشرية متوفرة في جميع أنحاء السلطنة ولا يوجد تفضيل لمحافظة على أخرى ، موضحًا بأن المشكلة تكمن في نقص المحلول اللازم للفحوصات لشحّه في الأسواق العالمية.

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