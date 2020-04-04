فيديو مؤلم من المغرب لطفل مُصاب بكورونا بعد وفاته والدته بالفيروس!

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع مصور لطفل مغربي مصاب بفيروس كورونا خلال قيام الطواقم الطبية المختصة بنقله بسيارة اسعاف من منزله الى المستشفى المخصص للحجر الصحي للمصابين .

وأفيدَ بأنّ الطفل فقد والدته بفيروس كورونا قبل أسبوع، ويبدو أنها نقلت العدوى إليه قبل رحيلها .

فيديو مؤلم من المغرب 🙏🏽 فيديو مؤلم من المغرب 🙏🏽MTV Minute Gepostet von MTV Lebanon am Donnerstag, 2. April 2020

والسبت، أعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 59، إثر تسجيل حالة جديدة، فيما سُجلت 36 إصابة في مناطق متفرقة من البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 919، و66 حالة تماثلت للشفاء.

وفي 3 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم في إيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.