فيديو مؤثر لأردنية تبكي في أحضان والدها “ليلة زفافها” يلقى تفاعلاً واسعاً.. وهذا ما حدث

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه من الأردن، يصوّر وداع أب لابنته العروس في يوم فرحها لبيت زوجها، وسط أجواء من الدموع والمشاعر المختلطة بين الفرح والحزن، في ظل غياب كافة أجواء الفرح المعتادة من معازيم وضيوف ورقص واحتفال.

ولفت متداولو المقطع إلى أن الاحتفال بالزواج هذا اقتصر على والديّ العريس والعروس، وأنه لم يكن هناك معازيم، وأن الزفّة كانت عبارة عن مشي من بيت العروس لبيت العريس، وأن كل هذا يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”

هاد العرس كان غير كل عرس



العرس اقتصر على والدي العروس والعروس والعريس

العرس ما كان فيه معازيم

الفاردة كانت مشي من بيت العروس لبيت العريس

العريس ما لبس بدله لانه ما لحق يشتريها

والعروس اتوقع لبست فستان امها

كل هاد كان عشان مصلحة الوطن والناس اللي فيه

هاد اسمه وعي 💙 pic.twitter.com/GIn0zvgIie — احمد آل محاميد (@AlMa7ameed) April 4, 2020

وفي وقت سابق تم تداول مقطع فيديو آخر لعروسين آخرين على نفس الوتيرة، وقاموا بإتمام مراسم زواجهم بلا ضجّة معتادة او احتفالات حاشدة، لخطورة التجمّعات البشرية في هذه الآونة بالتزامن مع وباء كورونا.

ومن التعليقات التي أثارها مقطع الفيديو، قالت المغرّدة فردوس في تعليق لها على الفيديو بتويتر: “الله يبارك لهم، والشيء الحلو انهم بسيطين ومبسوطين والأحلى المصاري بدل ما تنصرف بيوم واحد رح يستثمروها بأشياء يمكن لو عملوا العروس ما قدروا يعملوها”.

الله يبارك لهم .. و الاشي الحلو انهم بسيطين و مبسوطين و الأحلى المصاري بدال ما تنصرف بيوم واحد رح يستثمروها بأشياء يمكن لو عملوا العرس ما قدروا يعملوها . — fardos ☁️ (@fardos_nezar) April 4, 2020

فيما قال مغرد آخر: ” ألف مبروك بالرفاه والبنين”. وتابع: “سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحميكم ويفوقكم ويبارك فيكم”.

الف مبروك بالرفاه والبنين..سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم..الله يحميكم ويوفقكم ويبارك فيكم.. — Yazan Alfawaz (@yazanholy) April 4, 2020

أما آخرون فكانت لهم وجهة نظر أخرى، وهي أنه كان من المفترض أن يتم تأجيل الفرح بعد انتهاء الأزمة، يث قالت إحدى المغردات: “يعني كيف بيفكروا العالم مثلاً، شو بيجبرهم على الزواج بهيك ظرف كل شيء فيه محظور”.

يعني كيف بيفكروا العالم مثلاً؛شو بيجبرهم على الزواج بهيك ظرف كل شي فيه محظور؛أنا مع فكرة الزواج العائلي البيتي لكن بالظروف العادية مو هيك ؛القصة بدها شوية منطق؛كل شوي بيطلعلنا هيك قصص وبعدين!وكأنه نهاية العالم 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ — [email protected] (@suhairhayek) April 4, 2020

وتابعت: “انا مع فكرة الزواج العائلي البيتي ولكن بالظروف العادية مو هيك”. وأضافت :”القصة بدها شوية منطق، كل شوي بيطلعلنا هيك قصص وبعدين وكأنه نهاية العالم”.

وكتب ناشطة أخرى: “الوضع بحزن، المفروض بعد ما تخلص قصة كورونا يعملوا حفلة حتى لو كانت عائلية صغيرة، ولبس فستانها”.

الوضع بحزن المفروض بعد ما تخلص قصة كورونا يعملوا حفلة حتى لو كانت عائلية صغيرة و تلبس فستانها — LINA✨✨ (@lina_aldaher) April 4, 2020

يُشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة الأردنية بلغ حتى اللحظة وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية 310 حالة إصابة، فيما يستقر عدد حالات الوفاة على 5 حالات وفاة منذ بداية الأزمة.

وتقوم الحكومة الأردنية بفرض عدة إجراءات وقائية احترازية كحظر التجول والتزام الحجر المنزلي ومنع التجمعات، وقاية من خطر انتشار الفيروس”.