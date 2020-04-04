خلعت روب الحمام.. “شاهد” عارضة أزياء حسناء تُبدل ملابسها أمام الكاميرا لقضاء “المشوار الوحيد المسموح”

بدأ مشاهير العالم بتطبيق الفكاهات التي تنطلق حول أزمة فيروس كورونا، وتحويلها إلى حقيقة.

هذا ما فعلته عارضة الأزياء الهنغارية فيكتوريا فارغا، حبيبة لاعب كرة القدم الإيطالي غراتسيانو بيلي، حين نشرت فيديو طريفاً عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”.

ظهرت فيكتوريا فارغا وهي ترتدي روب الحمام، وتضع مستحضرات التجميل على وجهها، وتُسرح شعرها، ثم تخلع الروب وترتدي ملابس في غاية الأناقة، وكأنها ذاهبة للقاء هام.

لكن فيكتوريا فارغا فاجأت مُتابعيها بأن تلك الأناقة ماكانت إلا للخروج لرمي كيس القمامة خارج المنزل، في ظل الحجر المنزلي الذي ألزم سُكان العالم جميعهم المنازل بسبب فيروس كورونا.

وعلقت فيكتوريا فارغا على الفيديو فكتبت: “عندما تستطيع مرة واحدة فقط في اليوم أن تخرج من المنزل، شاهدوا حتى النهاية لتعرفوا إلى أين ذهبت”.

يُذكر أن الحجر المنزلي كشف الكثير من التصرفات الغريبة التي يقوم بها المشاهير لتعبئة وقت الفراغ الكبير الذي فرضه عليهم فيروس “كورونا”.

التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن، الاتفاق يوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي ويعزز جهود مواجهة فيروس الكورونا، أما الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل “أحصنة طروادة” فما هو إلا رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل

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