فيكتوريا فارغا
فيكتوريا فارغا
Videoحياتنا

خلعت روب الحمام.. “شاهد” عارضة أزياء حسناء تُبدل ملابسها أمام الكاميرا لقضاء “المشوار الوحيد المسموح”

كتب وطن
0

بدأ مشاهير العالم بتطبيق الفكاهات التي تنطلق حول أزمة فيروس كورونا، وتحويلها إلى حقيقة.

هذا ما فعلته عارضة الأزياء الهنغارية ، حبيبة لاعب كرة القدم الإيطالي غراتسيانو بيلي، حين نشرت فيديو طريفاً عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”.

ظهرت فيكتوريا فارغا وهي ترتدي روب الحمام، وتضع مستحضرات التجميل على  وجهها، وتُسرح شعرها، ثم تخلع الروب وترتدي ملابس في غاية الأناقة، وكأنها ذاهبة للقاء هام.

لكن فيكتوريا فارغا فاجأت مُتابعيها بأن تلك الأناقة ماكانت إلا للخروج لرمي كيس القمامة خارج المنزل، في ظل الحجر المنزلي الذي ألزم سُكان العالم جميعهم المنازل بسبب .

وعلقت فيكتوريا فارغا على الفيديو فكتبت: “عندما تستطيع مرة واحدة فقط في اليوم أن تخرج من المنزل، شاهدوا حتى النهاية لتعرفوا إلى أين ذهبت”.

يُذكر أن الحجر المنزلي كشف الكثير من التصرفات الغريبة التي يقوم بها المشاهير لتعبئة وقت الفراغ الكبير الذي فرضه عليهم فيروس “”.

التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن، الاتفاق يوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي ويعزز جهود مواجهة فيروس الكورونا، أما الرهان والمراوغة ضد الشقيقة من قبل “أحصنة طروادة” فما هو إلا رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

قد يعجبك ايضا
الهدهد

المُطبل الاماراتي منصور النقيدان يكشف طريقة صلاته الغريبة حتى لا يصيبه فيروس كورونا

الهدهد

“شاهد” خبير تغذية مصري يكتشف ما عجز الاطباء عن اكتشافه:…

حياتنا

السيسي يجد علاج فيروس كورونا في دم الممثلة زينة.. “شاهد” سأعالج المصريين…

الهدهد

“صعبة شوي أسكر الباب عليكم”.. “شاهد” ماذا فعل سائق اسعاف…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.