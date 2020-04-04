حسين الجسمي
حسين الجسمي
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حسين الجسمي يُغني لدول الخليج لرفع المعنويات في مواجهة كورونا ..وخليجيون: “رُحنا فيها”!

كتب وطن
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أهدى الفنان الإماراتي دول أغنية “” لرفع المعنويات في مواجهة أزمة الذي يجتاح العالم .

ويلقّب ناشطون حسين الجسمي بـِ“وجه النحس” – حسب تعبيرهم-؛ نظراً لارتباط اسمه بمصائب وكوارث .

ويتصور العديد من نشطاء المواقع الاجتماعي أن كل كارثة أو مصيبة تتم في أي دولة أوروبية أو عربية يكون قبلها تغريدة من تغريدات المطرب الإماراتي حسين الجسمي، فما ذكر اسم دولة أو تحدث عنها في أي تغريدة إلا وكان هناك مصيبة أو كارثة تحدث لهذه البلد.

وجاءت تعليقات المغرّدين على الأغنية الجديدة التي أهداها “الجسمي” لدول الخليج ساخرة .

وتخطّى تعداد المصابين بفيروس حول العالم حاجز المليون إصابة، فيما سُجلت 59220 حالة وفاة، بينما تعافى 229157 مريضاً .

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  1. زرقاء اليمامة الاميركية يقول

    الله يرحمنا برحمته الواسعة ….اتي امر الله فلا تستعجلوه ….

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