حسين الجسمي يُغني لدول الخليج لرفع المعنويات في مواجهة كورونا ..وخليجيون: “رُحنا فيها”!

أهدى الفنان الإماراتي حسين الجسمي دول الخليج أغنية “بنعدّي” لرفع المعنويات في مواجهة أزمة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم .
ويلقّب ناشطون حسين الجسمي بـِ“وجه النحس” – حسب تعبيرهم-؛ نظراً لارتباط اسمه بمصائب وكوارث .
ويتصور العديد من نشطاء المواقع الاجتماعي أن كل كارثة أو مصيبة تتم في أي دولة أوروبية أو عربية يكون قبلها تغريدة من تغريدات المطرب الإماراتي حسين الجسمي، فما ذكر اسم دولة أو تحدث عنها في أي تغريدة إلا وكان هناك مصيبة أو كارثة تحدث لهذه البلد.
وجاءت تعليقات المغرّدين على الأغنية الجديدة التي أهداها “الجسمي” لدول الخليج ساخرة .
وتخطّى تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليون إصابة، فيما سُجلت 59220 حالة وفاة، بينما تعافى 229157 مريضاً .
الله يرحمنا برحمته الواسعة ….اتي امر الله فلا تستعجلوه ….