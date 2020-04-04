حسين الجسمي يُغني لدول الخليج لرفع المعنويات في مواجهة كورونا ..وخليجيون: “رُحنا فيها”!

أهدى الفنان الإماراتي حسين الجسمي دول الخليج أغنية “بنعدّي” لرفع المعنويات في مواجهة أزمة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم .

بإذن الله بتعدّي .. وعليها نتغلّب #بنعدي

من شعب الإمارات 🇦🇪♥️https://t.co/vRQB84upoZ — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) April 3, 2020

ويلقّب ناشطون حسين الجسمي بـِ“وجه النحس” – حسب تعبيرهم-؛ نظراً لارتباط اسمه بمصائب وكوارث .

ويتصور العديد من نشطاء المواقع الاجتماعي أن كل كارثة أو مصيبة تتم في أي دولة أوروبية أو عربية يكون قبلها تغريدة من تغريدات المطرب الإماراتي حسين الجسمي، فما ذكر اسم دولة أو تحدث عنها في أي تغريدة إلا وكان هناك مصيبة أو كارثة تحدث لهذه البلد.

وجاءت تعليقات المغرّدين على الأغنية الجديدة التي أهداها “الجسمي” لدول الخليج ساخرة .

رحنا فيها — مشاري سلامه العنزي (@mesharyyy_) April 3, 2020

استشهدنا



😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 — الشاهبانـــو 🇸🇦🇰🇼 (@ALShahbanoo44) April 3, 2020

بكدا يبقي خلصت pic.twitter.com/lFo3I0GYWp — Glgl abo mazzen (@Glgl14235438) April 3, 2020

رحنا فيها قصده راح نعدي بعض — خليفه الفضلي (@Khalifanovic) April 3, 2020

راحت علينا واحنا شبدينا ، هذا بالذات المفروض ما يخرج بيات شتوي الين يمر الوباء — ﮼علي،المعشني (@almashniA3) April 3, 2020

وتخطّى تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليون إصابة، فيما سُجلت 59220 حالة وفاة، بينما تعافى 229157 مريضاً .