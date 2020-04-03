هلع وضجة .. سيدة أردنية تنشر لعابها على مقابض المركبات في إربد والامن يكشف تفاصيل

أثار قيام سيدة أردنية بوضع “لعابها” على مقابض عدد من المركبات في مدينة أربد جدلاً وهلعاً بمواقع التواصل، بعد الكشف عن قيام الأجهزة الأمنية بالقبض عليها، وسط حديثٍ عن إمكانية إصابتها بفيروس كورونا .

ووفق مصدر أمني أردني فإن السيدة مصابة بأمراض نفسية وتعاني من وضع أسري غير مستقر.

وأشار المصدر –وفق موقع رؤيا- إلى انه تم التحفظ على السيدة وإبلاغ فرق الاستقصاء الوبائي التي تعاملت مع الحالة فورا وبادرت لفحصها وكانت نتيجتها سلبية (غير حاملة لفيروس كورونا).

وأشار المصدر إلى أنه جرى التعامل مع الحادثة وفق الأطر القانونية بعد استدعاء أفراد من أسرتها.

ومساء الجمعة، أعلن وزير الصحة الأردني د.سعد جابر، عن تسجيل (11) حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى (310)، بمن فيهم المتعافين، فيما سُجلت 5 حالات وفاة .