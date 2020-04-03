“سعادة عيال زايد في زمن الكورونا” .. امرأة تصور زميلاتها في السكن عاريات لإرضاء صديقها!

أدينت امرأة في دبي بتصوير إحدى زميلاتها في السكن شبه عارية، بناء على طلب صديقها الذي طلب منها تصوير زميلاتها، واتصل بها عبر الفيديو وجعلها توجه كاميرا الهاتف صوب المجني عليه أثناء تغيير ملابسها.

وتم الوصول الى رسائل نصية متبادلة بين الرجل وصديقته المتهمة، تدور حول طلبه ممارسة الرذيلة معها، ورسائل أخرى يحرضها على تصوير زميلاتها في السكن عاريات.

وقضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس المتهمة وتبلغ من العمر 35 عاماً ثلاثة أشهر والإبعاد، ووجهت لها جناية هتك العرض بالإكراه، ولا تزال تنظر في اتهام صديقها بتهمة التحريض والاتفاق معها.وفق “الإمارات اليوم”