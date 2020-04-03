تصوير فتاة في غرفة تبديل ملابس
تصوير فتاة في غرفة تبديل ملابس
حياتنا

“سعادة عيال زايد في زمن الكورونا” .. امرأة تصور زميلاتها في السكن عاريات لإرضاء صديقها!

كتب وطن
0

أدينت امرأة في بتصوير إحدى زميلاتها في السكن شبه عارية، بناء على طلب صديقها الذي طلب منها تصوير زميلاتها، واتصل بها عبر الفيديو وجعلها توجه كاميرا الهاتف صوب المجني عليه أثناء تغيير ملابسها.

وتم الوصول الى رسائل نصية متبادلة بين الرجل وصديقته المتهمة، تدور حول طلبه ممارسة معها، ورسائل أخرى يحرضها على تصوير زميلاتها في السكن عاريات.

وقضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس المتهمة وتبلغ من العمر 35 عاماً ثلاثة أشهر والإبعاد، ووجهت لها جناية هتك العرض بالإكراه، ولا تزال تنظر في اتهام صديقها بتهمة التحريض والاتفاق معها.وفق “ اليوم”

قد يعجبك ايضا
الهدهد

كورونا يضرب الجيش الإماراتي وسط تعتيم رسمي.. الإصابة بدأت في معسكرين وهذه التفاصيل…

الهدهد

تويتر يوجه صفعة قوية للذباب ويحذف شبكة قوامها تخطى 5 آلاف حساب تعمل من مصر والسعودية…

تقارير

الوضع في دبي مخيف للغاية.. صحيفة هندية تكشف ما أخفته الإمارات وشهادات مرعبة لهنود…

حياتنا

ظهرت وكأنها لا ترتدي بنطالاً.. “شاهد” مريم حسين تتخطى الحدود في فيديو…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.