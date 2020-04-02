“سيلفي وكورونا خلفي”.. “شاهد” نانسي عجرم تنشر صورة مثيرة لها كشفت فيها عن جزء من صدرها!

بعدما كان الخوف والقلق سيد الموقف، تجاهلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خوفها من فيروس كورونا، وقضية مقتل مواطن سوري في منزلها، وبدأت تُشارك جمهورها العديد من صورها المثيرة عبر “انستجرام”، لتشرح لهم كيف تقضي فترة الحجر المنزلي.

ونشرت نانسي صورة تكشف جزءاً كبيراً من صدرها، وعلقت: “واحدة من صور السيلفي”.

وكانت محامية قتيل فيلا نانسي عجرم، رهاب بيطار، قد أعلنت انسحابها من القضية، بعد اتهامها بتشويه سمعة القتيل وتدمير القضية لصالح الفنانة اللبنانية نانسي.

وظهرت في مقطع صوتي تداوله نشطاء السوشيال ميديا، وهي تؤكد انسحابها من قضية محمد الموسى بسبب تشويه صورتها، مع تأكيدها أنها لم تُقصر كمحامية لأنها إنسانة أولاً.

رهاب بيطار التي ذاع صيتها الأيام الماضية لتوليها كشف الحقائق التي حاولت نانسي عجرم وزوجها إخفائها بالقضية مستغلين نفوذهما داخل لبنان، أشارت أيضا إلى أن أسباب انسحابها من قضية قتيل منزل نانسي عجرم يعود لعدة أسباب أهمها محاولة بعض الأشخاص تشويه صورتها وبأشكال مختلفة واتهامات كثيرة.