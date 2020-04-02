“إحنا مش ضد انك تطلع إحنا ضد انك تمرض”.. “شاهد” ماذا قال هذا المسؤول الأمني الأردني في خطاب لعناصره

بيّن مقطع فيديو تداولته صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعاطي قيادات الأمن الأردني مع أفراد الأمن والجيش والحديث معهم حول المستجدات الحاصلة في البلاد.

و يُسمع من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” قول أحد قيادات الشرطة للعساكر والضباط: “بحضرة صاحب الجلالة الهاشمية، بقوات مسلحة وأجهزة أمنية وملحقين في مختلف مناطق المملكة الهاشمية، اليوم كنا على قد المسؤولية، والحمد لله رب العالمين قدرنا نفرض السيطرة”.

وتابع المسؤول في خطابه لعناصره: “قدرنا نشعر المواطن ان وجودك داخل بيتك هو من أجل أمنك وحمايتك وسلامتك”.

وأضاف: “إحنا مش ضد انك تطلع، إحنا ضد انك تمرض، إحنا مش ضد انك تمارس أعمالك اليومية، لكن ما بدنا ياك تنضر بسوء”.

وزاد: “إحنا هون موجودين من أجلك واجل ابنك و أبيك وأمك، والناس المرتاحة ببيتها، لا تنصاب”.

وختم: “شكرا لكم جميعا، تحياتنا لكل القوات العاملة بالميدان، شكر خاص لعطوفة مدير الشرطة، شكرا الكم جميعا بالواجب اللي قدمتوه اليوم”.

الأمن | "بنوقف 6 ساعات ولا ينجرح أردني…وبنوقف 20 ساعة ولا يمرض أردني…وبنوقف ألف ساعة ولا انه -لا سمح الله- أردني ينصاب بسوء"

محلااهمم 😍😍😍😭😭🖤#الأردن pic.twitter.com/dTaaPQXzDb — رزان العدوان 🖤👑 (@RazanAladwan99) April 2, 2020

وكانت المملكة الأردنية قد سجلت 274 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 5 حالات وفاة، بحسب آخر إيجاز صحفي لوزير الصحة الأردني سعد الجابر.

كما أطلقت الحكومة الأردنية قرار الدفاع، وفرضت حظراً للتجوال والتزام الحجر المنزلي منذ مطلع الأسبوع الماضي، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.