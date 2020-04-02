عارضة “فيكتوريا سيكريت” المُصابة بفيروس “كورونا” تشكر مُتابعيها بوصلة رقص حماسية مرتدية حمالة صدر!

أعلنت عارضة أزياء أكبر محلات التجزئة الأمريكية للملابس الداخلية “فيكتوريا سيكريت”، إصابتها بفيروس “كورونا” القاتل.

ونشرت عارضة الأزياء أليكسينا غراهام (30 عاماً) عبر حسابها الموثق على “انستجرام” صورة تشرح بداية إصابتها بالمرض، وعلقت: “أمر مرعب، شعرت بالحمى ثم قشعريرة ثم صعوبة بالتنفس”.

وكشفت أليكسينا أنها اعتقدت بالبداية أن الأمر مجرد تسمم غذائي، قبل أن يكشف الفحص الكارثة التي كانت تخشاها.

ونشرت أليكسينا صورة تجمعها بشقيقتها الأصغر، ووجهت لها الشكر مُعلقة: ” الأخت الأصغر تعتني بالكبيرة.. شكراً أختي، اعتنيتي بي ومسحتي دموعي وكنتي معي بكل خطوة”.

ونصحت أليكسينا مُتابعيها بالبقاء بالمنزل وشكرتهم عبر فيديو من الأرشيف ترقص خلاله بحمالة الصدر، على ردود أفعالهم الإيجابية ودعمهم لها بكل حب.