“سي آي إيه” تفجر مفاجأة.. تقرير سري قُدم للبيت الأبيض فضح ما تخفيه مصر والسعودية حول كورونا

فجرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل بكشفها تفاصيل تقرير سري قدمته الاستخبارات الأمريكية للبيت الأبيض، قالت فيه إن الصين ودول أخرى من ضمنها مصر والسعودية تعمدت إخفاء الأوضاع الحقيقية لديها بشأن فيروس كورونا المستجد.

تقرير سري

التقرير الاستخباراتي الذي قدم للبيت الأبيض خلص بحسب الصحيفة، إلى أن الصين لم تكشف الكثير من الحقائق فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد ومدى تفشيه، وهو ما أدى إلى تفاقم المرض وتحوله إلى جائحة عالمية.

المسؤولون الأمريكيون قالوا إن التقارير الصينية الرسمية منقوصة بشكل متعمّد، في حين وصف اثنان من المسؤولين المذكورين الأرقام التي تعلنها الصين بأنها “مزيفة”، بحسب تقرير الـ “سي اي ايه”، مشيرين إلى أن السجل العام للصين للإصابات بفيروس كورونا “كان خادعاً وغير مكتمل بشكل متعمد”.

وتشير الوكالة إلى أن آلاف الأكوام من الجرار المرميّة خارج بيوت العزاء في مقاطعة هوبي الصينية، وسط البلاد، أثارت شكوكاً في أوساط الصينيين حيال الأرقام الرسمية.

وتقول ديبوراه بريكس، المتخصصة في المناعة بوزارة الخارجية الأمريكية، التي تقدّم المشورة بشأن الفيروس، إن التقارير الرسمية الصينية أثّرت على الافتراضات بشأن الفيروس في مناطق أخرى من العالم.

وتابعت: إن “المجتمع الطبي فسّر البيانات الصينية على أنها خطيرة، لكن أقل من المتوقع… أعتقد أن قدراً كبيراً من البيانات مفقود، لا سيما بعدما رأينا ما حلّ بإيطاليا وإسبانيا”.

هذا ما يخفيه ابن سلمان والسيسي

ويلفت التقرير إلى أن هناك عدداً من الدول التي يعتقد مسؤولون غربيون أنها تحذو حذو الصين في هذا الإطار، من ضمنها إيران، وروسيا، وإندونيسيا، وكوريا الشمالية (لم تسجّل أية إصابة حتى الآن)، بالإضافة إلى السعودية ومصر.

وأعلنت الصين، التي ظهر الفيروس فيها أواخر عام 2019، عن 81 ألفاً و554 إصابة بالفيروس، و3 آلاف و312 حالة وفاة، في حين أعلنت الولايات المتّحدة عن أكثر من 215 ألف إصابة، وما يزيد على 5 آلاف و100 وفاة، حتى الآن.

ومنذ بداية الوباء، اتُّهمت الصين بالتغطية على الفيروس، فقد اعتقلت النقاد والأطباء والمبلغين عنه الذين حاولوا دق ناقوس الخطر.

وينتشر الفيروس اليوم في الأغلبية الساحقة من دول العالم باستثناء دول قليلة، لكنَّ أكثر وفياته وحالات الإصابة الناجمة عنه هي في إيطاليا وإسبانيا والصين وإيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

مصر تسجل أعلى معدل إصابات بيوم واحد

هذا وسجلت مصر أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا المستجد بيوم واحد، أمس الأربعاء، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 69 شخصا، إلى جانب 6 وفيات.

وأكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أن بلادها سجلت 69 حالة جديدة مصابة بكورونا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في مصر 779 إصابة.

وسجلت مصر 6 وفيات جديدة جراء هذا الفيروس الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد 52 حالة، وفقا لما ذكرته زايد في الإحاطة اليومية.

وأما على صعيد حالات الشفاء، فسجلت مصر شفاء 22 حالة وخروجها من المستشفى ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 179 حالة.

حظر تجول كامل بمكة والمدينة

من جانبه صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس “كورونا”، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر فرض حظر كامل باالمناطق المذكورة.

ويكون منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.