“بأمر ترامب” السعودية تدعو “أوبك” لاجتماع عاجل.. وحمد بن جاسم يعلق بـ”تلميحات”

توجهت السعودية اليوم، الخميس، بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل بين أعضاء مجموعة الدول المصدرة للبترول “أوبك +” ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي إلى “اتفاق عادل” يعيد التوازن إلى أسواق النفط، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” التي أكدت أن ذلك جاء استجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكالة الأنباء السعودية الرسمية قالت إن “المملكة تدعو لعقد اجتماع عاجل لمجموعة (أوبك +) ودول أخرى، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل لاستعادة التوازن المطلوب في أسواق النفط”.

من جانبها علق رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، على هذه الدعوة بتغريدة اعتبرها البعض غامضة وغير مفهومة وبها تلميحات متعمدة.

وكتب وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:”ما ذكرته امس في تغريدتي ان الموضوع يحتاج إلى ثبات ومقاومة الظروف حتى تكون نتيجة أسعار النفط إيجابية على المدى المتوسط والبعيد ولكن ما سمعناه اليوم إذا صح فهو ما ذكرته انها ليست استراتيجية ولكن هي…!! وهذه هي المشكلة التي سنواجهها في المنطقة لا توجد استراتيجية ولكن توجد …!!”

ما ذكرته امس في تغريدتي ان الموضوع يحتاج إلى ثبات ومقاومة الظروف حتى تكون نتيجة أسعار النفط إيجابية على المدى المتوسط والبعيد ولكن ما سمعناه اليوم إذا صح فهو ما ذكرته انها ليست استراتيجية ولكن هي…!! وهذه هي المشكلة التي سنواجهها في المنطقة لا توجد استراتيجية ولكن توجد …!! — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 2, 2020

وقال في تغريدة لاحقة:”وللأسف اننا نستطيع ان نقنع أنفسنا ان الهزيمة هي نصر وسنجد من حولنا من يؤكد ذلك.”

وللأسف اننا نستطيع ان نقنع أنفسنا ان الهزيمة هي نصر وسنجد من حولنا من يؤكد ذلك. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 2, 2020

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تم استدعاء الاجتماع “تقديرًا” لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطلب أصدقاء آخرين في الولايات المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في تغريدة له على تويتر، أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، وسط حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا.

وقال ترامب في تغريدته “تحدثت للتو إلى صديقي MBS (ولي العهد السعودي)، الذي تحدث مع الرئيس الروسي بوتين، وأتوقع وآمل أن يخفضوا إنتاج ما يقرب من 10 ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير، إذا حدث ذلك، سوف يكون ذلك عظيماً لصناعة النفط والغاز.. قد يصل إلى 15 مليون برميل. أخبار سارة (عظيمة) للجميع!”، على حد وصف ترامب.

وكان حمد بن جاسم قال في تغريدات سابقة أمس إن ما يجري بين روسيا والسعودية ليست “حرب أسعار” النفط، مُعتبرًا أنه بمثابة “تنسيق”.

وأضاف بن جاسم، عبر تويتر، إن “أزمة أسعار النفط الحالية تحدثت عنها كثيرًا في السابق وأنا لست خبير بأسعار النفط. ولكن إذا استمر وضع الأسعار الحالي على الأقل ثلاثة أشهر، سنصل إلى نتيجة إيجابية على المدى المتوسط والبعيد، حيث ستخرج كثير من شركات النفط الصخري”.

ورأى رئيس وزراء قطر الأسبق أنه يعتقد أن “ما يجري بين روسيا والسعودية هو تنسيق بينهما لهذا الغرض، وليس كما يقال وضجيج أنها حرب أسعار. وأنا مع هذا التصرف إذا كان متبوعاً باستراتيجية واضحة لإنقاذ سوق النفط بشكل مستدام ، المهم هل ستصمد هاتان الدولتان أم لا!”

وتشهد الآونة الأخيرة حالة من التوتر بين السعودية وروسيا، بعدما رفضت الأخيرة الالتزام باتفاق منظمة “أوبك” حول خفض معدل الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا، وذلك بهدف رفع الأسعار، في محاولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.