“شرف ما بستاهلو”.. “شاهد” وزير الصحة الأردني يرد على النشامى ويكشف سراً عن الملك عبد الله

علق وزير الصحة الأردني، سعد جابر، على سؤال مذيع قناة المملكة الأردنية بشأن محبة الناس له، في ظل تعامله الجدي مع أزمة فيروس كورونا.

وقال جابر، وفق مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”: “أنا فخور جداً بمحبة الناس، ويمكن شرف ما بستاهلوا، وعبء كبير عليا بخليني اتعب زيادة عشان أكون عند حسن ظنهم”.

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وأضاف جابر: ” بحاول بكل جهدي المحبة من رب العالمين ويارب نكون على قد المسؤولية، كل يوم بشوف أرقامنا وبشوف الدول المتقدمة شو عم بصير فيها والطواقم الطبية والأنظمة الاقتصادية تنهار والوفيات بالآلاف والمئات بالعالم”.

وتابع باللهجة الأردنية: “بشد أكثر مشان ما نصل مرحلة إنه الناس ما تلاقي علاج أو سرير بالمستشفى وشعبنا كبير وواعي ولدينا قيادة فذة، أنا كثير منبهر من أسئلة الملك عبد الله الثاني ومتابعته الكاملة لقضية فيروس كورونا”.

وانهالت التعليقات المشيدة بالوزير الأردني ودوره في مكافحة انتشار فيروس كورونا بالأردن.

ان أحبك الله واراد ان يكرمك جعل افئدة الناس تحبك

تسحق كل الاحترام والتقدير معاليك 🌷 — اسماء اليماني في المنزل Asma Alyamani 🇯🇴⁩ (@alyamaniasma) March 31, 2020

ربنا يحميك دكتور ويبارك بعمرك وسيذكرك التاريخ أنك أحد أبطال هذه المعركه الذين دافعوا بكل شرف وصدق عن صحة كل أردني وأردنيه 🇯🇴 — أسلم حميدات (@Aslam63976505) March 31, 2020

انت وزير حشم تستاهل كل خير وكل الاحترام والتقدير لك

وقناة المملكه حشمه وعامر الرجوب حشم — احمد آل راشد بني حسن (@KhawaldehSalem) March 31, 2020

كل الاحترام و التقدير الك و لكل من يعمل بهذا النفس الوطني و المسؤول و في الأزمات يظهر معادن الأبطال و اخلاصهم و وفائهم لشعبهم و دولتهم التي لم تَبْخَل عليهم و كانت دوماً الحصن و الحضن لهم في كل الأوقات، نشاطرك الحب بالحب و الوفاء بالوفاء و التزامنا جميعًا اليوم هو أساس النجاح. — Ahmad Thneibat (@ahmad_thneibat) March 31, 2020

والله اول مره اشوف هذا الشخص لاني لست من الاردن بس فعلا وجهه مريح وبين انسان بماتعنيه الكلمه الله يهنيكم ويبارك لكم فيه وعندكم ايضا نائب بالبرلمان سمعت له خطاب والله ما اعرف اسمه بس يستاهل وبارك الله بمن اعطاه الصوت — حمود هادي (@yPNAVt2LOT4LzDi) April 1, 2020

احتاج قلب ثاني لحبك ❤️ — م #خلك_بالبيت 🇯🇴 (@Rmufms) March 31, 2020

الله يعطيك العافية دكتور ويعطي العافية لسيدنا وملكتنا وللشرطي والطبيب والممرض والعسكري وعامل الوطن والشعب الملتزم . اتمنى دكتور بعد الكورونا ان يستمر العمل من المنزل و الدراسة من المنزل لاكبر عدد ممكن من الاردنين ووضع تشريعات لهذا الامر — sha ba (@2557shsh) March 31, 2020

وفي آخر إحصائية، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل (6) حالات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى ( 274)، بما فيهم المتعافين.

وبين أن الحالات الجديدة التي سجلت أربعة مصابين من محافظة اربد وهم مخالطين لأحد الأشخاص، واثنين من عمان، فيما وصل عدد الوفيات لخمسة والمتعافين لـ 30.

وفي السياق، قال الناطق باسم لجنة الاوبئة الدكتور نذير عبيدات، ان هنالك 3 فئات من المصابين، وهي “فئة لديهم أعراض بسيطة، وفئة لديهم التهابات رئوية وحالتهم مستقرة، والفئة الثالثة وهم 5 حالات موجودين في العناية المركزة وأحدهم يعالج بالتنفس الاصطناعي “حالاتهم حرجة””.

وأضاف عبيدات، أنه تم اخذ اعداد كبيرة من العينات من مدينة اربد، من مخالطي المصابين بالفيروس، مشيرا الى ان نتائجهم ليست جاهزة حتى الآن.

وحول الوفيات، بين عبيدات، ان هنالك بروتوكولات معينة للتعامل مع الوفيات من أجل دفنهم وتعقيم جميع الاماكن التي ينقلون منها وحتى الدفن.

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