“شرف ما بستاهلو”.. “شاهد” وزير الصحة الأردني يرد على النشامى ويكشف سراً عن الملك عبد الله

علق وزير الصحة الأردني، سعد جابر، على سؤال مذيع قناة المملكة الأردنية بشأن محبة الناس له، في ظل تعامله الجدي مع أزمة فيروس كورونا.
وقال جابر، وفق مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”: “أنا فخور جداً بمحبة الناس، ويمكن شرف ما بستاهلوا، وعبء كبير عليا بخليني اتعب زيادة عشان أكون عند حسن ظنهم”.
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وأضاف جابر: ” بحاول بكل جهدي المحبة من رب العالمين ويارب نكون على قد المسؤولية، كل يوم بشوف أرقامنا وبشوف الدول المتقدمة شو عم بصير فيها والطواقم الطبية والأنظمة الاقتصادية تنهار والوفيات بالآلاف والمئات بالعالم”.
وتابع باللهجة الأردنية: “بشد أكثر مشان ما نصل مرحلة إنه الناس ما تلاقي علاج أو سرير بالمستشفى وشعبنا كبير وواعي ولدينا قيادة فذة، أنا كثير منبهر من أسئلة الملك عبد الله الثاني ومتابعته الكاملة لقضية فيروس كورونا”.
وانهالت التعليقات المشيدة بالوزير الأردني ودوره في مكافحة انتشار فيروس كورونا بالأردن.
وفي آخر إحصائية، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل (6) حالات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى ( 274)، بما فيهم المتعافين.
وبين أن الحالات الجديدة التي سجلت أربعة مصابين من محافظة اربد وهم مخالطين لأحد الأشخاص، واثنين من عمان، فيما وصل عدد الوفيات لخمسة والمتعافين لـ 30.
وفي السياق، قال الناطق باسم لجنة الاوبئة الدكتور نذير عبيدات، ان هنالك 3 فئات من المصابين، وهي “فئة لديهم أعراض بسيطة، وفئة لديهم التهابات رئوية وحالتهم مستقرة، والفئة الثالثة وهم 5 حالات موجودين في العناية المركزة وأحدهم يعالج بالتنفس الاصطناعي “حالاتهم حرجة””.
وأضاف عبيدات، أنه تم اخذ اعداد كبيرة من العينات من مدينة اربد، من مخالطي المصابين بالفيروس، مشيرا الى ان نتائجهم ليست جاهزة حتى الآن.
وحول الوفيات، بين عبيدات، ان هنالك بروتوكولات معينة للتعامل مع الوفيات من أجل دفنهم وتعقيم جميع الاماكن التي ينقلون منها وحتى الدفن.
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