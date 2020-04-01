تفاجئ بما شاهده أمامه.. هذا ما جرى مع وزير الصحة الأردني لدى خروجه من مبنى قناة المملكة الأردنية

تنقلت وكالات أنباء وصفحات نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطع فيديو لوزير الصحة الأردني الدكتور “سعد الجابر” لدى خروجه من مبنى قناة المملكة الأردنية بعد انتهاء لقاءه في برنامج صوت المملكة.

ويظهر من مقطع الفيديو تم تناقله بشكل كبير ورصدته “وطن” قيام مجموعة من المواطنين بتقديم التحية لوزير الصحة الأردني بالتصفيق والترحيب، تقديراً لجهوده في مكافحة وباء كورونا في المملكة، منذ بداية الأزمة.

ونشرت عدة حسابات مقطع الفيديو معلّقة بعبارات تشيد بدور وزير الصحة الأردني سعد الجابر، وأهمية جهوده في إنقاذ المملكة من خطر السقوط في وحل التفشي بالفيروس.

وفي ذلك كتبت صفحة “النشامى” عبر تويتر: “ممر شرفي رائع في قناة المملكة مساء اليوم لمعالي وزير الصحة الدكتور سعد الجابر، بعد انتهاء لقاءه في برنامج صوت المملكة”.

فيما علّق المغرد “عمر الخلايلة” قائلاً: “نجمان في سماء عمان، سعد جابر وأمجد العضايلة”. وتابع: “معالي دكتور سعد الجابر بطلته الجميلة و إحصاءاته الدقيقة وأدبه الجم ورجاؤه اللطيف للمواطن، ومعالي أمجد العضايلة بطلته علينا بمظهره الأنيق وملامحه الجادة والتي تُكسب كلامه الحد والثقة والمصداقية”.

نجمان في سماء عمان #سعد_جابر #امجد_العضايله

معالي د. سعد جابر بطلتة الجميلة واحصاءاتة الدقيقة وأدبة الجم ورجاؤه اللطيف للمواطن.

ومعالي امجد العضايلة بطلتة علينا بمظهره الانيق وملامحه الجادة والتي تُكسب كلامه الجّد والثقة والمصداقية — عمر الخلايلة (@FaoWfH1N7NmuIFs) March 31, 2020

فيما قال ثالث: “في زمن الكورونا يحدث العجب العجاب أن يتفق جميع الأردنيين على محبة وزير”. وتابع: “صراحة يستحق كل هذا الاحترام والحب لصدقه معنا وخوفه على أبناء وطنه، وصدق عندما أقسم بأن يكون مخلصاً لله وللطن والملك”.

وأضاف: “هذا الحب رزق من الله فهنيئاً لك يا دكتور”.

في زمن الكورونا يحدث العجب العجاب أن يتفق جميع الاردنيين على محبة وزير.



صراحة يستحق كل هذا الاحترام والحب لصدقه معنا وخوفه على أبناء وطنه. وصَدَقَ عندما أقسم بأن يكون مخلصاً لله والوطن والملك.

هذا الحب رزق من الله ف هنيئاً لك دكتور#الاردن #الاردن_كورونا @DrSaadJaber. — ola aljalayleh (@OAljalayleh) March 31, 2020

وكانت المملكة الأردنية وعلى لسان وزير الصحة سعد الجابر قد أعلنت عن خمس حالات وفاة حتى اللحظة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الحالات المصابة 274 حالة إصابة حتى اللحظة.