“هتفوا ضد ميشيل عون هتافات نابية”.. “شاهد” ماذا حصل في طرابلس اللبنانية تزامناً مع حظر التجول!

شهدت مدينة طرابلس اللبنانية، تظاهرة احتجاجية أثارت جدلاً واسعاً في الشارع اللبناني، بعد تداول فيديوهات من التظاهرة احتجاجاً على الأوضاع التي تمر بها البلاد.

وقالت مشاركة المقطع الذي رصدته “وطن” بأن المظاهرة خرجت بالتزامن مع حالة حظر التجول التي تطالب الدولة من المواطنين الالتزام بها، وفي نفس الوقت لا يجد المواطن قوت يومه، بارتفاع حالات البطالة ومعدلات الفقر، وبالأخص في مدينة طرابلس.

حيث نشرت المغردة “منال” عبر تويتر مقطع الفيديو وتبعته بالتعليق التالي: “طرابلس لبنان الآن موجة غضب والجوع يغلب الكورونا.

وأضافت: “أين الدولة، لنطلب من الجائع والفقير الالتزام بالمنزل وجب تأمين لقه لقمة عيشه”.

وتابعت: “تعددت الأسباب والموت واحد، الجائع لا يخاف الكورونا والموت”، وختمت: “استحوا يا مسئولين غير المسئولين”.

#طرابلس #لبنان #الآن موجة غضب و الجوع يغلب ال #كورونا

اين الدولة ؟ لنطلب من الجائع و الفقير التزام المنزل، وجب تأمين له لقمة عيشة

تعددت الأسباب و الموت واحد. الجائع لا يخاف الكورونا و الموت . استحوا يا مسؤولين الغير مسؤولين #لا_ثقة pic.twitter.com/V3dAolMS7Y — Manal (@manalhamwi) April 1, 2020

وكانت عديد من مقاطع الفيديو تم تداولها بشكل واسع خلال الأيام الماضية، حول مدينة طرابلس، والأوضاع المعيشية الصعبة فيها، منها مقطع لمواطن يقوم بنثر بضاعته بالطريق من ضجره وفقره، واعتراضاً منه على مطالبة الحكومة له بالبقاء بالمنزل والتزام حظر التجول.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

/ لبنان امس💫 21/3/2020 اللهم ادم نعمة الامن والامان على الأمة الإسلامية !!!

حكومة لبنان اختارت إيران ولهذا خسرت حتى دعم شعبها لها !!! pic.twitter.com/IU4vE0kgBW — صقر الصحراء (@alshammaryfahd1) March 21, 2020

وفيديو آخر لناشطة لبنانية تبكي فيه مما رأته من مناظر الفقراء والمحتاجين في مدينة طرابلس، وطالبت الناس بضرورة أن يقدموا الدعم للمدينة.

يُشار بأن عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في لبنان بلغ حتى اللحظة 14 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 448 حالة، وسط عدة اجراءات احترازية تقوم بها الحكومة الأردنية لمحاولة احتواء الفيروس.