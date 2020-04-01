مسؤول أردني يزف بشرى سارة للأردنيين.. هذا ما قاله عن الانجاز التاريخي المتوقع خلال أيام فقط

أكد وائل الهياجنة، مسؤول ملف كورونا في شمال الأردن، أن بلاده ستسجل انجازا تاريخيا في التعامل مع فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكون مليئة بالأخبار السارة للمواطنين.

وأوضح الهياجنة، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، أن ذلك مرهون بالتزام الأردنيين بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية وخاصة فيما يتعلق بالتباعد وعدم الاختلاط والنظافة الشخصية.

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وأضاف: “الأمور جيدة والمنحنى الوبائي يبدو أنه يتحسن وأتوقع أن يستمر انحدار المنحنى الوبائي إذا استمر المواطنين باتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية”.

وتابع الهياجنة: “المواطنون أبدوا تميزاً بالالتزام بالتعليمات وأنا سعيد جداً بما يقوم به أبناء إربد وهم جزء من الشعب الأردني الذي يتميز بالوعي، وخاصة في المناطق المعزولة، وسنسجل بالأردن انجاز تاريخي في التعامل مع فيروس كورونا”.

وحسب آخر إحصائية، فقد أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل (6) حالات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى ( 274)، بما فيهم المتعافين.

وبين أن الحالات الجديدة التي سجلت أربعة مصابين من محافظة اربد وهم مخالطين لأحد الأشخاص، واثنين من عمان، فيما وصل عدد الوفيات لخمسة والمتعافين لـ 30.

هذا وقال الناطق باسم لجنة الاوبئة الدكتور نذير عبيدات، ان هنالك 3 فئات من المصابين، وهي “فئة لديهم أعراض بسيطة، وفئة لديهم التهابات رئوية وحالتهم مستقرة، والفئة الثالثة وهم 5 حالات موجودين في العناية المركزة وأحدهم يعالج بالتنفس الاصطناعي “حالاتهم حرجة””.

وأضاف عبيدات، أنه تم اخذ اعداد كبيرة من العينات من مدينة اربد، من مخالطي المصابين بالفيروس، مشيرا الى ان نتائجهم ليست جاهزة حتى الآن.

وحول الوفيات، بين عبيدات، ان هنالك بروتوكولات معينة للتعامل مع الوفيات من أجل دفنهم وتعقيم جميع الاماكن التي ينقلون منها وحتى الدفن.

واتخذت الأردن عدة إجراءات لمحاصرة وباء كورونا، أبرزها حظر التجول في المملكة لمنع تفشي الفيروس، إلى جانب الإغلاق الكامل لمدينة إربد والتي تسبب فرح زفاف عقد بها بإصابة العشرات بالفيروس.

وتشيد عدة جهات دولية بطريقة تعامل الأردن مع وباء كورونا والقرارات التي صدرت عن المملكة لمحاصرة الوباء، فيما تشهد هذه الإجراءات تجاوباً من الأردنيين بما يسجل أعلى مستويات الانضباط.

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