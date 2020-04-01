مريم حسين
مريم حسين
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ظهرت وكأنها لا ترتدي بنطالاً.. “شاهد” مريم حسين تتخطى الحدود في فيديو مثير أظهر مفاتنها الحساسة

كتب خاص "وطن"
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يبدو أن الممثلة المغربية مريم حسين لم تتعظ من فترة سجنها بقضية هتك عرض بالتراضي، والتي كان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي قد رفعها عليها، وربح الدعوى.

حيث ظهرت مريم بفيديو نشرته أحد الحسابات عبر “انستجرام” وهي تُمارس الرياضة بملابس جريئة جداً، حيث بدت كأنها لا ترتدي بنطال من الأساس.

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مريم حسين تعلم متابعينها الرياضه @f_o_r_e_v_e_r0000 . الراعي: السلام عليكم بنات انا بنت عمري ٢٣ سنة بالجامعة خواتي ٤ و تزوجو حتى اختي اصغر مني تزوجت انا حلوة وعيوني حلوة بس متينة والكل يعيبني 😭 والله يا بنات حتى خواتي بقولو نروح نسويلك عملية تكميم ويجرحوني بكلامهم انا اضحك بس بخاطري اتزوج وابقى جسم مخصر والبس الي ابيه صحباتي كلهم تزوجو صح بتقولون لساتك صغيرة بس جماعتنا عندهم عيب لبنت ماتتزوج يجرحونها بالكلام 😔 المهم قررت اتغير واطلع من هذا الكابوس الي انا فيه وقلت بخلي الكل يرجع بكلامه الجارح عن شكلي دورت على أشياء تنحفني ما خليت أعشاب ولا شي ما جربته ليوم وانا ادور لقيت حساب يبيع منتجات تنحيف قريت عنه مرررة عجبني اهم شي انه طبيعي ومرخص طلبت من صاحبة الحساب ماشاء الله ما قصرت معاي وصلني المنتج لباب البيت وتابعت معاي ربي يحفظها ما قصرت والله يا بنات ما تصدقوا نزلت ١٢ كيلو خلال أقل من شهر 😍😍 مرررة مبسوطة اني تغيرت والكل تفاجئ بجسمي وانا قلت بدلكم على حسابها والكل ان شاء الله بيستفيد 🥰 هذا حسابها 👇🏻 @f_o_r_e_v_e_r0000 @f_o_r_e_v_e_r0000

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حيث علقت إحدى المتابعات: “وات ذا فاك افتكرتا بلا بنطال”، وكتب آخر: “حركات استعراضية مستهلكه.. الى متى على ذا الطبع ما تتوب”.

وكتب مغرد ساخراً: “وينك يا صالح الجسمي”، متوقعاً أن يتم رفع قضية جديدة بسبب جرأتها التي تخطت الحدود هذه المرة.

يُذكر أن القضاء الإماراتي أسدل الستار على قضية بسبب وصفه الإعلامي صالح الجسمي بـ”الإباحي”، بإبعادها من الإمارات ودفع غرامة 5 آلاف درهم.

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  1. أبن الوطن يقول

    انسانة قمة في المسخرة ما ادري يعني ايش النية من الظهور بهذا النوع من الملابس
    مريم انتي مجنونة ولا منومة مغناطسيا.
    يا الله يارب العالمين سترك

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