ظهرت وكأنها لا ترتدي بنطالاً.. “شاهد” مريم حسين تتخطى الحدود في فيديو مثير أظهر مفاتنها الحساسة

يبدو أن الممثلة المغربية مريم حسين لم تتعظ من فترة سجنها بقضية هتك عرض بالتراضي، والتي كان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي قد رفعها عليها، وربح الدعوى.

حيث ظهرت مريم بفيديو نشرته أحد الحسابات عبر “انستجرام” وهي تُمارس الرياضة بملابس جريئة جداً، حيث بدت كأنها لا ترتدي بنطال من الأساس.

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حيث علقت إحدى المتابعات: “وات ذا فاك افتكرتا بلا بنطال”، وكتب آخر: “حركات استعراضية مستهلكه.. الى متى على ذا الطبع ما تتوب”.

وكتب مغرد ساخراً: “وينك يا صالح الجسمي”، متوقعاً أن يتم رفع قضية جديدة بسبب جرأتها التي تخطت الحدود هذه المرة.

يُذكر أن القضاء الإماراتي أسدل الستار على قضية مريم حسين بسبب فيديو وصفه الإعلامي صالح الجسمي بـ”الإباحي”، بإبعادها من الإمارات ودفع غرامة 5 آلاف درهم.

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