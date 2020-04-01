فيديو مرعب.. لبناني مصاب بكورونا يثير الجدل من داخل المستشفى:”بنموت مثل الكلاب”

نشر المواطن اللبناني حسن فارس مقطع فيديو له من داخل إحدى المستشفيات الفرنسية، أثار جدلا واسعا وظهر يتحدث فيه عن وضعه الصحي ويبعث فيه أيضاً رسالة للشعب اللبناني في ظل حالة وباء فيروس كورونا.

وتناقل العديد من النشطاء مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، ويقول فيه الشاب اللبناني: “يا جماعة انا مصاب بفيروس الكورونا”.

المواطن اللبناني حسين فارس أصر يسجل الفيديو من مستشفى في فرنسا رغم التعب والوجع كرمال كل اللبنانية)



"الناس عم تموت متل الكلاب"..!!!!#فيروس_كورونا #لبنان pic.twitter.com/W5sccZDmBd — Abbassnourdeen (@Abbassnourdeen1) April 1, 2020

وتابع حسن فارس متحشرجا: “العالم عم بتموت مثل الكلاب بالمستشفيات”.

وأضاف: “الموضوع مش مزحة، انا حرارتي الآن 39 ونصف، وطلبت الطواقم الطبية من ساعة، والآن قدموا لي يعتذرون”.

وأوضح: “فقط اثنين من الأطباء موجودين في المستشفى كله، الموضوع مش مزحة إطلاقا، و إحنا قربنا نصير مثل إيطاليا”.

شاهد أيضاً: “شاهد” إعلامية لبنانية لم تتمالك نفسها وقضت حاجتها في الشارع وما حدث صادم!

وشدد: “الموضوع مش مزحة إطلاقا، ما في حد حيقدر يتحمل الوجع”، مناشدا الشعب اللبناني وكل مشاهدي الفيديو: “اقعدوا في بيوتكم يا جماعة، الموضوع مش مزحة، وجدا صعب، اقعدوا ببيوتكم”.

و شهدت حالة الشاب اللبناني المصاب والظاهر بالفيديو، تعاطف الكثير من النشطاء والمغردين الذين تمنوا الشفاء له بأسرع وقت، وقدموا له الدعاء بأن يتحسّن وضعه الصحي ويعود كما كان قبل الإصابة.

أسأل الله ان يشفيك ويعافيك من السقم والوجاع برحمته ومنه وفضله والرحمن الرحيم — احمد العيثاوي (@W0aRkcaTriissic) April 1, 2020

😥🙏🙏🙏الله يشفيك ويعافيك يارب وترجع سالم غانم يارب — RIMÂ ZÁYÀT (@RIMZYT1) April 1, 2020

الله يشفيه يا رب — Rita chebib🇱🇧 (@ritachebib7) April 1, 2020

يُشار إلى أنه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في لبنان وصل إلى 446 حالة إصابة، فيما وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 10 وفيات، بحسب آخر بيان لوزارة الصحة اللبنانية.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن الحكومة اللبنانية مع العودة الآمنة للبنانيين المغتربين في الخارج الراغبين في الرجوع إلى وطنهم، خشية إصابتهم بفيروس كورونا في الدول التي يتواجدون بها حالياً.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

