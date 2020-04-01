إيحاءات جنسية وتحرش.. فيديو صادم لسعودي “قليل أدب” مع مراهقات يفجر غضب السعوديين
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة، عقب تداول مقطعا مصورا أظهر شاب سعودي يجري محادثات فيديو مع فتيات حوت إيحاءات جنسية ويفتخر بها.
الشاب الذي يدعى “فيصل محمد سعد العجمي” بحسب متداولي المقطع ظهر الذين قالوا إنه من سكان الرياض، ظهر يجري عددا من المحادثات عبر خاصية الفيديو مع فتيات صغيرات السن ويتلفظ بكلمات خارجة أقرب للتحرش.
وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها هذه المقاطع شن ناشطون هجوما عنيفا على الشاب فيصل، وعبر وسم ”#اقبضوا_علي_فيصل_العجمي“ الذي تصدر التريند بتويتر في السعودية تم تقديم العديد من البلاغات الأمنية ضده بهدف تسهيل مهمة التعرف عليه.
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وهاجمه أحد النشطاء بقوله:”فعلاً الموضوع تطور لازم ه الحثاله وامثاله توقف عند حدها وش الوقاحه والتربيه العفنه شلون يبثون معه كيف كيف”
واشاد ناشطون بمداخلة أحد الشباب مع فيصل العجمي، حيث أحرجه بشدة وفضح أفعاله الشاذة.
وكتب ثالث:”انسان مقررررررف والفاظه مقرفه وتصرفاته ولازم توقفونه عند حده مو طبيعي انه اختفى فتره ورجع تمادى وصار اشين من قبل بتصرفاته والاشياء اللي يسويها وكيف انه قاعد يتحرش ويسوي اشياء قذره علني وبالبث مقرف جدا”
وتشهد السعودية تغيرات غير مسبوقة منذ صعود ولي العهد محمد سلمان لسدة الحكم، حيث سمح لصديقه تركي آل الشيخ بنشر ثقافات غريبة على المجتمع السعودي عبر هيئة الترفيه التي سمح له فيها بميزانية مفتوحة تنفق على المطربيين والراقصات وحفلات الترفيه بزعم التقدم والانفتاح.
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اووووه شف شف شف بالله …. شكله مانظرب كيماوي والا دخلوه النفسية وطقوه ابر زيتيه والا شيك ع السجون وعصاباتها والا مابعد قطعو رزقه منهو بزر صغير..
والا ماطب شكله في صلب وزنوم الامن العام والا كهان وسحرة ومشعوذين امن الطولة والا ماعرف الغش التجاري العلني ولقطاء عمالة الشوارع والمراقص..والا اللحى النافقه والاسلام.. رالا بعد تشهر به واتفقو ضده الخنوث.
اوووووه مريح شكله ومسوي واثق بنفسه مره..
شفت شلون زنوه بن زنوه آل سعوط كيف سياسته ونظامه..
هذا تحصله 0
ههههههههههههههههه