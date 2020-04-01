إيحاءات جنسية وتحرش.. فيديو صادم لسعودي “قليل أدب” مع مراهقات يفجر غضب السعوديين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة، عقب تداول مقطعا مصورا أظهر شاب سعودي يجري محادثات فيديو مع فتيات حوت إيحاءات جنسية ويفتخر بها.

الشاب الذي يدعى “فيصل محمد سعد العجمي” بحسب متداولي المقطع ظهر الذين قالوا إنه من سكان الرياض، ظهر يجري عددا من المحادثات عبر خاصية الفيديو مع فتيات صغيرات السن ويتلفظ بكلمات خارجة أقرب للتحرش.

وربي قذر قذر ابن الكلب ذا لازم ينجلد #اقبضوا_علي_فيصل_العجمي pic.twitter.com/IPZOfQMDxj — عزيز (@i3ziizx) April 1, 2020

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها هذه المقاطع شن ناشطون هجوما عنيفا على الشاب فيصل، وعبر وسم ”#اقبضوا_علي_فيصل_العجمي“ الذي تصدر التريند بتويتر في السعودية تم تقديم العديد من البلاغات الأمنية ضده بهدف تسهيل مهمة التعرف عليه.

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https://twitter.com/sisythatwalk/status/1245315787667189763

وهاجمه أحد النشطاء بقوله:”فعلاً الموضوع تطور لازم ه الحثاله وامثاله توقف عند حدها وش الوقاحه والتربيه العفنه شلون يبثون معه كيف كيف”

#اقبضوا_علي_فيصل_العجمي لا فعلاً الموضوع تطور لازم ه الحثاله وامثاله توقف عند حدها وش الوقاحه والتربيه العفنه شلون يبثون معه كيف كيف😡 pic.twitter.com/gBGUCyiprl — Abdulrhman (@__1Aab) April 1, 2020

واشاد ناشطون بمداخلة أحد الشباب مع فيصل العجمي، حيث أحرجه بشدة وفضح أفعاله الشاذة.

وكتب ثالث:”انسان مقررررررف والفاظه مقرفه وتصرفاته ولازم توقفونه عند حده مو طبيعي انه اختفى فتره ورجع تمادى وصار اشين من قبل بتصرفاته والاشياء اللي يسويها وكيف انه قاعد يتحرش ويسوي اشياء قذره علني وبالبث مقرف جدا”

#اقبضوا_علي_فيصل_العجمي

انسان مقررررررف والفاظه مقرفه وتصرفاته ولازم توقفونه عند حده مو طبيعي انه اختفى فتره ورجع تمادى وصار اشين من قبل بتصرفاته والاشياء اللي يسويها وكيف انه قاعد يتحرش ويسوي اشياء قذره علني وبالبث!!!!مقرف جدا pic.twitter.com/AofD96CG8b — ً (@relrenc) April 1, 2020

وتشهد السعودية تغيرات غير مسبوقة منذ صعود ولي العهد محمد سلمان لسدة الحكم، حيث سمح لصديقه تركي آل الشيخ بنشر ثقافات غريبة على المجتمع السعودي عبر هيئة الترفيه التي سمح له فيها بميزانية مفتوحة تنفق على المطربيين والراقصات وحفلات الترفيه بزعم التقدم والانفتاح.

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