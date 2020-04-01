آخر ابتكارات عيال زايد المبهرة.. “شاهد” شرطة دبي تدرب الكلاب على اكتشاف فيروس كورونا!

في آخر صيحاتها المبهرة، قررت شرطة دبي تدريب الكلاب على اكتشاف مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق ما أعلن مدير إدارة التفتيش الأمني الرائد صلاح المزروعي.

وقال المزروعي، إن الإدارة تواصلت مع شركائها العاملين في مؤسسات k9 ببريطانيا للعمل على إيجاد عينات من مصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليتم تدريب الكلاب على اكتشاف المرضى.

وأضاف المزروعي: “تم التواصل مع بعض الشركاء على مستوى العالم بشأن إجراءاتهم التي اتبعوها للتأكد من خلو الكلاب من الفيروس، وكيفية علاج من ثبتت إصابتها به، للاستفادة منها إذا وجدت لديهم”، وفق قوله.

وأكد الرائد المزروعي أن الأطباء البيطريين بالإدارة أعدوا دراسة عن الحالات التي ثبتت فيها إصابة بعض الكلاب على مستوى العالم بالفيروس، وتم توزيعها على أعضاء وحدة الكلاب البوليسية المركزية، للاستفادة وتبادل المعلومات والمعرفة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للكلاب والحظائر، أشار المزروعي إلى أن الإدارة تقوم بصفة مستمرة بتعقيم حظائر الكلاب، كما يقوم الأطباء البيطريون بفحص درجات حرارة الكلاب للتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارتها، خوفاً من أن يكون ذلك مؤشراً لإصابتها بالمرض، وقامت الإدارة بتجهيز حظائر لعزل وعلاج الكلاب إذا ما ثبت أن أحدها أصيب بالمرض.

وانهالت التعليقات الساخرة على القرار الإماراتي بمواقع التواصل الاجتماعي، معبرين على استغرابهم لصدور مثل هذا القرار.

وقال المغرد الشهير الأدعم: “ولا أجلكم الله الكلاب ممكن تلاحق فيروس كورونا، ذبحتوني ضحك كذبكم مثل وزاركم، وجود مسؤول ما عنده ثانويه وصار ولي عهد أصبح كل من يقص عليه والمصيبة يصدق”.

#هياط_اماراتي#كذب_التائهون_في_الارض



ولا اجلكم الله الكلاب ممكن تلاحق #فيروس_كورونا..

ذبحتوني ضحك

كذبكم مثل وزاركم#وجود مسوول ما عنده ثانويه وصار ولي عهد اصبح كل من يقص عليه والمصيبه يصدق .. pic.twitter.com/bbz5zbIY4Z — ✳️ الأدعم | افداك تميم (@sul535_Q) April 1, 2020

ولاقت التغريدة تفاعلاً من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق عدد منهم على التغريدة وأعادوا نشرها.

بيكون كورونا يصدر روائح خاصه — بو سلام (@aliprojects1) April 1, 2020

الحيونات تعرف بعضها 🙃😂😂😂 — العقرب (@Al3qrabQtr) April 1, 2020

يعني الكلب بيشممونه فنيلة الفايرس عشان يقدر يتتبعه😅😅😅😅 — العريق (@al3_req) April 1, 2020

طرد أرانب

الله يبلاهم ما اكذبهم — Abuhamad q (@ubhamadkm) April 1, 2020

وفي آخر إحصائية، أعلنت الإمارات تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، وحالة وفاة جديدة جراء هذا المرض، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أثناء فحص المخالطين لحالات سابقة، مشيرةً إلى أن بعض هذه الحالات لم تلتزم بالإجراءات الوقائية في حين ارتبطت حالات أخرى بالسفر.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحالات المسجلة في الدولة وصل إلى 664 حالة، حتى 31 مارس/أذار الجاري.

وأعلنت الصحة الإماراتية تسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب من الجنسية الآسيوية، ويبلغ من العمر 67 عاما، كان يعاني من أمراض مزمنة متعلقة بالقلب وضغط الدم والسكري.

وذكرت الصحة الإماراتية أن عدد حالات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 6 حالات حتى الثلاثاء.