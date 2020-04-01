شرطة عمان السلطانية
شرطة عمان السلطانية
الهدهد

بعد أول وفاة بفيروس كورونا وارتفاع الإصابات .. إجراء عاجل في سلطنة عمان

كتب وطن
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اعلنت ، صباح الأربعاء، انه تقرر إجراء تام لولاية مطرح ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود التي تبذل بالتنسيق مع الجهات المعنية من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) .

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في عن تسجيل (١٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد١٩).

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وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢١٠) حالات.

وأكدت الوزارة أن (٣٤) حالة قد تماثلت للشفاء.

وسجلت سلطنة عمان مساء الثلاثاء، أول حالة وفاة لمواطن عماني يبلغ من العمر 72 عاماً.

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  1. بنت السلطنه يقول

    شعب متخلف بعيد عن الحضارة مئات السنوات الضوئية وخل ينفعكم أكاذيب الحضارة والتاريخ والتقاليد

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