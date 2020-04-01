بعد أول وفاة بفيروس كورونا وارتفاع الإصابات .. إجراء عاجل في سلطنة عمان

اعلنت شرطة عمان السلطانية، صباح الأربعاء، انه تقرر إجراء عزل صحي تام لولاية مطرح ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود التي تبذل بالتنسيق مع الجهات المعنية من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) .

عزل صحي تام لولاية مطرح ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/HtRNCbma8I — (Oman VS COVID19) عمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) April 1, 2020

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل (١٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد١٩).

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وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢١٠) حالات.

وأكدت الوزارة أن (٣٤) حالة قد تماثلت للشفاء.

وسجلت سلطنة عمان مساء الثلاثاء، أول حالة وفاة لمواطن عماني يبلغ من العمر 72 عاماً.

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